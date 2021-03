Jakie są najbardziej popularne gry w kasynach online 2021?

Większość ludzkości zaszyła się w swoich domach i chcąc nie chcąc, musiała zwrócić swoją uwagę na rozrywki wirtualne, w tym na kasyna online. Typów gier jest mnóstwo! Każdy znajdzie coś dla siebie. W skrócie, najważniejsze gry hazardowe dzielą się na kilka głównych kategorii. W dalszej części artykułu wymienimy je po kolei.

Podstawowy podział gier hazardowych

Gry hazardowe online dzielą się na następujące kategorie:

sloty wideo

poker

baccarat

ruletka

kasyno na żywo

blackjack

Każdy z tych rodzajów przyciągnął graczy z całego świata. Pytanie, czy gracz jest bardziej zainteresowany klasyczną rozgrywką, czyli właśnie na przykład pokerem lub ruletką, czy jednak woli iść w stronę wideoslotów jackpotowych – każdy z tych rodzajów ma swoje uroki. Jeśli cieszy nas klasyka i klimat klasycznych kasyn, to zwrócenie się w stronę pokera, baccarata czy blackjacka to dobry wybór.

Najbardziej popularne gry hazardowe w 2021 roku

Na pierwsze miejsce w naszym zestawieniu zdecydowanie królują wideosloty. Zarówno te wyglądem przypominające klasycznego jednorękiego bandytę, jak i nowoczesne, mocno animowane sloty przyciągają rzeszę fanów. Dlaczego? Myślę, że oprócz ciekawej grafiki, zaskakujących bonusów, to stosunkowo duże prawdopodobieństwo wygranej, przy niewielkim wkładzie finansowym. Czasem wystarczy zaledwie garstka pieniędzy, żeby móc wyczarować jackpota. W wideoslotach dodatkową opcją jest częste występowanie minigier wewnątrz głównej gry, które dodatkowo mogą pomnożyć naszą wygraną, albo zapewnić chociażby darmowe spiny, co też jest bardzo istotne! Jest więc kilka faktorów, które przyciągają graczy do wideoslotów. Można do nich dodać jeszcze ciekawą historię, która tłumaczy chociażby wygląd grafiki, czy dlaczego pojawiają się symbole wykorzystywane chociażby w starożytnym Egipcie (jak na przykład w grze Book of Ra) – to dodatkowo podnosi frajdę z rozgrywki.

Kolejne miejsce należy do pokera. Poker to chyba pierwsze, co przychodzi na myśl nawet laikowi w kontekście hazardu. Nawet w kinie poker pojawia się jako wytrawna rozrywka, najczęściej towarzysząca mafiozom, czy innym “grubym rybom” kina. Jest to po prostu klasyczna rozrywka, która ma w sobie niewątpliwy urok. Najbardziej spopularyzowaną odmianą pokera jest Texas Hold’em. Bierze tam udział minimum dwójka graczy i wykorzystuje się pełną talię z 52 kartami. Blefowanie i dreszczyk emocji, dzięki któremu gracze chętnie sięgają po tego typu grę, to tylko jedne z kilku cech pokera. Bardzo emocjonująca gra, w której warto zachować stalowe nerwy!

W kasynach online furorę robi również blackjack. Jest to kolejna karcianka, w której gracze mają za zadanie pokonać krupiera, uzyskując sumę jak najbardziej zbliżoną do 21 punktów, czyli do tak zwanego oczka. To co przyciąga graczy do blackjacka to na pewno łatwość gry, w końcu wystarczy zebrać wyżej wymienione oczko i ma się szansę na wygraną! Też jest to klasyczna gra, co nie czyni jej nudnej propozycji na czasy lockdown’u. Dzięki temu możemy podarować sobie odrobinę nieco innej rozrywki, która może nam przynieść dodatkowe korzyści. Oprócz wygranej oczywiście, sama społeczność graczy kasynowych online to bardzo szeroki przekrój różnych ciekawych postaci.

Rozgrywki na żywo – w tym właśnie wyżej wymienionych karcianek, jak i chociażby gry esportowe na żywo, które zdobywają coraz większe rzesze fanów, cieszą się równie dużym zainteresowaniem. Tutaj jednak bardziej gracz obstawia prawdopodobieństwo wylosowania konkretnej karty (w przypadku gier karcianych), czy przewiduje zwycięską drużynę w esporcie. Jednak gry na żywo mają w sobie coś powiedzmy bardziej prawdziwego, niż klasyczne sloty. Chodzi tu o samą interakcję między graczem a krupierem, czy obserwacja zmagań drużyn esportowych, w której oprócz samej rozgrywki śledzimy emocje wypisane na twarzach graczy – co samo w sobie może być dodatkowym, ciekawym aspektem takiej rozrywki.

Baccarat i ruletka to ostatnie z najbardziej popularnych typów gier. O ile obie gry są teoretycznie dość łatwe, to jednak w przypadku ruletki niemałym utrudnieniem jest zakręcanie ruletką. No nie wiadomo, gdzie piłeczka wyląduje, w momencie gdy krupier nią rzuci. Dlatego też jest to gra tak emocjonująca. W bakaracie z kolei zlicza się punkty na podstawie 2 lub 3 kart, a gra się dwoma taliami. Co ciekawe, w bakarata często grał filmowy agent 007, czyli James Bond, co dodaje dodatkowego uroku tej grze.

Podsumowanie

Przekrój gier na rynku jest ogromny. Co chwilę powstają nowe kasyna, które oferują rozmaite gry. Ważne, żeby wybrać zaufanego dostawcę takiej rozrywki, być ostrożnym i można cieszyć się grą w zaciszu swojego domu, bez wychodzenia na zewnątrz.