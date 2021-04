Jakub Garbacz – zderzenia go nie zatrzymują! (WIDEO)

Jakub Garbacz / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Po pierwszym spotkaniu, przegranym przez Stal 75:89, było wiadomo, że uruchomienie w ataku reprezentanta Polski będzie jednym z najważniejszych celów dla ostrowskiej drużyny. Na otwarcie finałowej rywalizacji Garbacz zdobył bowiem tylko 7 punktów i trafił zaledwie 2 z 10 rzutów z gry.

Czwartkowy mecz wcale nie zaczął się jednak dla niego dobrze. W 1. kwarcie najpierw nie trafił dwóch rzutów spod kosza, a potem uderzył głową w biodro Geoffreya Groselle’a i miał problemy z utrzymaniem równowagi.

W drugiej kwarcie powrócił jednak do gry – szybko trafił 2 razy zza linii 6,75 metra, był też w centrum wydarzeń mniej związanych z koszykówką. W ciągu kilkudziesięciu sekund otrzymał obustronne przewinienie techniczne z Janisem Berzinsem, a następnie został brzydko podepchnięty w powietrzu przez Cecila Williamsa. Zawodnik Stalówki z dużym impetem upadł wtedy na parkiet, jednak na szczęście obyło się bez kontuzji.

Garbacz bez przeszkód kontynuował zatem swój występ i ostatecznie z 18 punktami był najlepszym strzelcem swojego zespołu. W 3. kwarcie trafił ważny rzut za 3 (w całym meczu 4/10), gdy Zastal zmniejszył straty do 3 punktów, na co Stal odpowiedziała serią 10:0.

– Wyszliśmy z większą energią. Widzieliśmy, że Zastal ma problemy dzień po dniu, co było widać w meczach ze Śląskiem. Dzięki trenerowi Arturowi Packowi jesteśmy świetnie przygotowani i tu szukaliśmy naszej przewagi – powiedział Garbacz w pomeczowej rozmowie na antenie Polsatu Sport.

– Wiedzieliśmy, że Kris Richard jest świetnym zawodnikiem, który potrafi sam odmienić losy meczu i zatrzymanie go było jednym z naszych założeń. Najbardziej jednak koncentrowaliśmy się na zbiórce. Nie wiem, jak to wyglądało statystycznie (38:35 dla Zastalu – red.), ale wizualnie to już nie wyglądało tak, że skakali nam po głowach – analizował koszykarz Stali na gorąco po zakończeniu spotkania.

Arged BM Slam Stal wygrał czwartkowe spotkanie 87:71 i wyrównał stan finałowej rywalizacji z Enea Zastalem na 1-1. Trzecie spotkanie w rozgrywanej do 4 zwycięstw serii zostanie rozegrane w sobotę (1 maja) o godz. 19:30.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>