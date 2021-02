Jan Wójcik śladem Legendy – wygrał konkurs wsadów!

Jan Wójcik / fot. A. Romański, plk.pl

Trzeba zacząć od składu jury, w którym zaledwie 1 z 5 osób miała coś do czynienia z koszykówką, Mike Taylor, reszta to przedstawiciele sponsorów. Mimo że trener reprezentacji powinien w teorii się znać najlepiej, to i tak wsady dość przeciętne oceniał zbyt wysoko, choć chyba powinniśmy być już przyzwyczajeni do nadmiernej ekscytacji Amerykanina.

W pierwszych dwóch podejściach efektownie i sprężyście wypadł Elijah Stewart, który jednak z racji bycia pierwszym nie otrzymał maksymalnych not. Najlepszy wsady wykonał jednak Darious Moten, który mimo dość leniwego podejścia zaprezentował naprawdę ciekawe ewolucje.

Po jednym ciekawie wsadzie zaliczyli także Shannon Bogoues i Jan Wójcik, ale tylko ten drugi wszedł do finału, razem z Motenem i, jakżeby inaczej, Thomasem Davisem, który zaliczył udane próby, ale dość nudne.

W finale Moten próbował udawać Jordana z linii rzutów wolnych, ale w końcu wyszedł podparty Carter z łokciem w koszu. Wójcik, w koszulce taty, z ciekawym obrotem i wsadem jednorącz wysunął się jednak na prowadzenie, bo Davis zagrał mocno bezpiecznie (ale i tak dostał od Taylora dziesiątkę…)

Moten w decydującej próbie obrót z małym pull upem, ale zbyt duża liczba wykonań sprawiła, że noty były słabe. Wójcik z kolei krok za linią rzutów wolnych i wsad oburącz – sędziowie ocenili to wysoko (chyba zbyt wysoko) i gracz Śląska mógł się cieszyć z wygranej, bo Davisa nie ratowała nawet maksymalna ocena.

Jan Wójcik zwycięzcą LOTTO Konkursu Wsadów‼🔥



💬 "Chciałem, by ludzie poczuli te same emocje, co ponad dwadzieścia lat temu i mam nadzieję, że mi się to udało" – powiedział Jan, który w finałowej rundzie wystąpił w koszulce swojego Taty 🇮🇹#HejŚląsk #plkpl #SuzukiPucharPolski pic.twitter.com/ZeDki4WBCx — WKS Śląsk Wrocław – koszykówka (@WKS_SlaskBasket) February 13, 2021

Jan Wójcik, podobnie więc jak jego tata, wygrywa konkurs wsadów w naszej lidze – prawdziwie historyczna chwila. Jeśli mielibyśmy wskazać najefektowniejsze wsady to raczej spojrzelibyśmy w kierunku Motena, ale gracz Trefla nie kończył w pierwszych próbach, co być może zaważyło na wyniku.

GS

