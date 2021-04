Jarosław Zyskowski w formie – 19 punktów z Walencją

Jarosław Zyskowski / fot. Retabet Bilbao Basket

Jarosław Zyskowski, który w ostatnich tygodniach ponownie zaczął otrzymywać więcej szans od trenera Aleksa Mumbru, rozpoczął mecz w wyjściowej piątce i w 1. kwarcie błysnął wielką klasą. Trafił w jej trakcie wszystkie 5 rzutów z gry (w tym 2×3), zdobył łącznie 12 punktów, a goście z Bilbao (bilans 7-24) niespodziewanie wygrali ją aż 33:17.

Potem jednak faworyzowani koszykarze Valencii (20-11) rozpoczęli pogoń za rywalami z Kraju Basków. Po 3 kwartach na tablicy wyników był już remis, a w decydującą 4. odsłonę gospodarze wygrali 27:18 i w całym meczu zwyciężyli 99:90. Zyskowski punktował tylko w pierwszych 3. kwartach i ostatecznie zakończył mecz z dorobkiem 19 punktów (4/5 za 2, 3/3 za 3, 2/3 za 1), czym wyrównał swój rekord sezonu w lidze ACB.

Dla zespołu z Bilbao była to już 24. przegrana w sezonie i z bilansem 7-24, identycznym jak ostatnia w tabeli Acunsa GBC, zajmuje spadkowe, 18. miejsce. Drużynie „Zyzia” do rozegrania pozostało 5 spotkań, a strata do Fuenlabrady (bilans 9-21) i Estudiantes (9-23) wynosi 2 zwycięstwa.

