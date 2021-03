Jastrzębie latają wysoko – najgorętsza ekipa w NBA

Trae Young i Clint Capela / fot. wikimedia commons

Nate McMillan nie przegrał jeszcze meczu jako trener Hawks. Dwa tygodnie temu w Atlancie nastąpiły spore zmiany i ze stanowiskiem głównego szkoleniowca pożegnał się Lloyd Pierce. Głównym powodem były słabe wyniki (bilans 14-20 w momencie zwolnienia) oraz utrata szatni – w tym sensie, że sami zawodnicy nie wierzyli w powodzenie pod wodzą tego właśnie trenera.

Zastąpił go asystent, czyli McMillan właśnie, który jednak cztery poprzednie lata spędził jako główny trener Pacers. Od tego momentu postawa Jastrzębi zmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a tak długiej serii zwycięstw Atlanty nie było od 2015 roku. Pomógł nieco łatwiejszy terminarz – starcia m.in. z Kings, Cavs, Rockets oraz Thunder – choć trzeba także docenić dobrą grę Hawks.

Po zmianie trenera wyraźnie odżył Trae Young, który w ostatnich ośmiu spotkaniach notuje średnio 22.4 punktów oraz 9.1 asyst przy 35-procentowej skuteczności rzutów z dystansu. McMillan korzysta również z tego, że większość zawodników w składzie jest wreszcie zdrowa – dotyczy to m.in. Bogdana Bogdanovicia czy Danilo Gallinariego.

Dzięki temu Hawks wreszcie grają na miarę oczekiwań, jakie stawiano im przed sezonem. Po letnich wzmocnieniach mieli bez problemów wrócić do fazy play-off – teraz nareszcie są na dobrej ku temu drodze. Osiem kolejnych zwycięstw sprawiło, że wyszli ze swoim bilansem „na plus” – w tej chwili 22 wygrane i 20 porażek daje im piąte miejsce w konferencji wschodniej.

Ciekawe będzie więc, co Jastrzębie zrobią przed zbliżającym się trade deadline, które w tym roku przypada na czwartek 25 marca. Od tygodni mówi się, że z klubem pożegna się John Collins, gdyż Hawks nie dogadali się z podkoszowym w sprawie przedłużenia kontraktu – z drugiej jednak strony, dobra ostatnio gra zespołu może zmienić podejście klubu z Atlanty co do wymian.

Collins był zresztą najlepszym graczem zespołu w sobotę, zapisując na konto 27 punktów, 16 zbiórek i 3 bloki. Poprowadził w ten sposób Hawks do zwycięstwa nad dodatkowo osłabionymi Lakers, którzy teraz radzić będą musieli sobie już nie tylko bez Anthony’ego Davisa, ale również bez LeBrona Jamesa – ten w drugiej kwarcie doznał kontuzji kostki i może pauzować nawet 4-6 tygodni.

Prawdziwy test dla Hawks dopiero jednak się zaczął, gdyż drużyna McMillana meczem z Lakers właśnie rozpoczęła długą wycieczkę po Zachodzie – do końca marca Jastrzębie zagrają łącznie jeszcze siedem meczów na wyjeździe przeciwko m.in. Clippers, Nuggets czy Suns. Co ciekawe, 14 graczy Hawks wyjechało na Zachód po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi.

