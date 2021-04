Jazz na całego – 154 punkty i rekord klubu! (WIDEO)

Joe Ingles / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Pecha mieli Sacramento Kings, bo wpadli w środę na zespół, który miał coś do udowodnienia. Utah Jazz po dwóch niespodziewanych porażkach z Timberwolves chcieli pokazać, że był to ledwie wypadek przy pracy najlepszej w NBA drużyny. To jak najbardziej im się udało, bo ekipę z Sacramento rozbili różnicą prawie 50 punktów.

Pomimo absencji Donovana Mitchella oraz Mike’a Conleya udało się Utah zdominować rywala – na tyle, że zawodnicy Jazz czuli się po prostu tak, jak gdyby nie mogli spudłować. Ostatecznie zdobyli rekordowe w historii klubu 154 punkty, trafiając 64 procent swoich rzutów, w tym aż 24 z 41 rzutów z dystansu. Łącznie ośmiu graczy Jazz zdobyło w tym meczu 10 lub więcej oczek.

Wśród tej grupy był m.in. Matt Thomas, który w ledwie dziewięć minut gry trafił wszystkie swoje siedem prób (w tym trzy trójki) i zapisał na konto 17 punktów. Jazz już do przerwy prowadzili 32 punktami, a potem tylko budowali swoją przewagę. Kings zatęsknili za De’Aaronem Foxem, który opuścił już trzecie kolejne spotkanie z powodu koronawirusa.

Jazz dzięki wygranej mogli nieco odetchnąć, gdyż w ostatnich dniach mocno zbliżyli się do nich Phoenix Suns. W tym momencie walka o pierwsze miejsce na Zachodzie – która jest też chyba walką o najlepszy bilans w lidze, choć nie wypada jeszcze skreślać Nets czy 76ers – zapowiada się niezwykle pasjonująco i może potrwać do samego finiszu sezonu zasadniczego.

W tej chwili Jazz z bilansem 45 zwycięstw i 17 porażek wciąż mają małą przewagę nad Suns (44-18), a kluczowy może okazać się bezpośredni pojedynek między tymi zespołami. Dojdzie do niego już w piątek 30 maja, kiedy to Jazz pojawią się w Phoenix, a kibice zobaczą batalię dwóch najlepszych jak do tej pory drużyn w konferencji zachodniej.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>