Jednak potrafi – Kelly Oubre wreszcie błysnął (WIDEO)

Kelly Oubre w poprzednim sezonie był całkiem miłą niespodzianką dla fanów Phoenix Suns. Grał bardzo dobrze, wreszcie zaczął regularnie trafiać z dystansu i wszedł na solidny poziom. Nic więc dziwnego, że gdy Warriors stracili Klaya Thompsona na kolejny rok, to postanowili wzmocnić skład dodając właśnie 25-letniego zawodnika.

Niestety dla kibiców GSW, skrzydłowy od początku swojej przygody z Wojownikami mocno zawodził. Przestrzelone wsady, fatalna skuteczność rzutów za trzy i rozczarowująca postawa zawodnika, który miał przynajmniej w jakimś stopniu zastąpić Thompsona. Ponad miesiąc fani Warriors musieli więc czekać na mecz, w którym Oubre wreszcie zaprezentuje się ze swojej najlepszej strony.

W czwartek przeciwko Mavericks zaliczył on swój najlepszy w karierze mecz – na konto zapisał 40 punktów, 8 zbiórek i 2 asyst, trafiając 14 z 21 rzutów, w tym 7 z 10 trójek. Świetnie odnalazł się w niskich ustawieniach Warriors, którzy do meczu przystąpili bez klasycznego środkowego. Steve Kerr miał zresztą do dyspozycji tylko dziewięciu graczy, ale na Mavs w kryzysie to wystarczyło.

Oubre jakby wreszcie się odblokował – w trzech poprzednich meczach zdobył łącznie zaledwie 34 punkty, a w przegranym przez Warriors pojedynku z Celtics spisywał się na tyle słabo, że pod koniec spotkania Kerr ściągnął go z boiska. Wsparciem dla 25-latka pozostawał jednak Stephen Curry, który powtarza Oubre, że trzeba być cierpliwym i skupiać się na tym, co można kontrolować.

Dzięki efektownej wygranej Wojownicy wrócili do najlepszej ósemki drużyn w konferencji zachodniej, gdzie robi się coraz większy ścisk. Nie ma w tej grupie Mavericks, którzy właśnie przegrali po raz siódmy w ostatnich ośmiu meczach – w tej chwili z bilansem 9-14 wyprzedzają na Zachodzie już tylko Timberwolves, którzy jak do tej pory wygrali ledwie pięć z 21 rozegranych spotkań.

