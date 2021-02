Joel Embiid rządzi – 50 punktów, rekord kariery! (WIDEO)

Joel Embiid (fot. Wikimedia Commons)

Zespół z Filadelfii po raz drugi z rzędu wystąpił bez zmagającego się z chorobą Bena Simmonsa i w takiej sytuacji Joel Embiid mógł liczyć na jeszcze więcej akcji granych na niego niż zwykle. Szczególnie gdy okazało się, że rywale z Chicago nie podwajają go, a Wendell Carter Jr., Daniel Gafford czy niższy od nich Thaddeus Young nie są dla niego godnymi przeciwnikami.

Dzięki temu Joel Embiid z łatwością gromadził kolejne punkty, które zdobywał na wiele różnych sposobów. Środkowy 76-ers trafił 17 z 26 rzutów z gry (1/2 za 3) i 15 z 17 wolnych. Zebrał też 17 piłek i zanotował 5 asyst, a jego blok na Zachu LeVinie i trudny rzut po koźle w ostatniej minucie przypieczętowały wygraną gospodarzy.

– Główną różnicą w porównaniu z poprzednim rokiem jest to, że staram się dominować w każdej pojedynczej akcji, zarówno w ataku, jak i obronie – powiedział po meczu Embiid, który poprawił swój dotychczasowy rekord strzelecki o 1 punkt.

Filadelfia poprawiła za to swój bilans na 20 wygranych i 10 porażek, co zapewnia im prowadzenie w Konferencji Wschodniej. Oznacza to jednocześnie, że nowy trener 76-ers Doc Rivers poprowadzi „Team Durant” podczas Meczu Gwiazd.

Dla zespołu Byków (bilans 12-16) 30 punktów zdobył wspomniany LaVine, który trafił jednak zaledwie 9 z 28 rzutów z gry (2/10 za 3).

