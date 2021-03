Joel Embiid z kontuzją kolana – ale Sixers odetchnęli (WIDEO)

Joel Embiid / fot. wikimedia commons

Była trzecia kwarta starcia 76ers z Wizards, gdy Joel Embiid z łatwością dołożył kolejne dwa punkty do swojego dorobku, wsadzając piłkę z góry nad bezradnym Garrisonem Mathewsem. Niestety zaraz po wylądowaniu doszło do przeprostu kolana, a Embiid w wielkim bólu musiał opuścić parkiet. Zawody zakończył z dorobkiem 23 oczek, a jego koledzy dowieźli zwycięstwo do końca i wygrali 127:101.

Wszyscy czekali jednak na dalsze informacje w sprawie Kameruńczyka – te nadeszły dopiero po badaniach w sobotę rano i na szczęście dla kibiców Sixers uraz Embiida nie jest aż tak poważny. Wszystkie więzadła pozostały nienaruszone, a kontuzje określa się jako „mocne stłuczenie kości”, przez co środkowy będzie musiał pauzować od 2 do 3 tygodni.

To i tak jest dobra informacja, biorąc pod uwagę, że cała ta sytuacja mogła się skończyć dużo gorzej. Embiid jak do tej pory rozgrywał znakomity sezon i pozostawał w miarę zdrowy, dzięki czemu wreszcie włączył się do walki o nagrodę dla MVP sezonu zasadniczego. Był zresztą chyba największym jak na razie faworytem – kilka tygodni absencji zaszkodzi więc jego notowaniom.

Najważniejsze jednak dla fanów 76ers jest to, że środkowy powinien w miarę szybko pojawić się z powrotem na parkiecie. Szóstki mogą odetchnąć – poważny uraz Embiida położyłby kres marzeniom o walce o mistrzostwo, a kibice z Filadelfii kolejny już rok musieliby obejść się smakiem. W poprzednich rozgrywkach mocno przeszkodziła im kontuzja Bena Simmonsa.

Kameruńczyk uniknął tym samym kolejnego poważnego urazu – od początku kariery prześladują go przecież problemy zdrowotne, przez które Embiid w całości stracił swoje dwa pierwsze sezony w lidze. Wtedy chodziło o złamanie w stopie. Z kolei w 2017 roku musiał przejść operację łąkotki w lewym kolanie, a więc w tym samym, które kontuzjował w piątek.

Tomek Kordylewski

