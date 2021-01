John Wall pozdrawia Waszyngton – Rockets ograli Wizards

John Wall / fot. wikimedia commons

Nie dane było mu wrócić do gry w klubie, w którym spędził całą swoją dotychczasową karierę. Wizards nie chcieli czekać na Johna Walla i w grudniu wytransferowali go razem z wyborem w pierwszej rundzie draftu do Houston w zamian za Russella Westbrooka. Dla rozgrywającego był to jednak spory cios i głównie dlatego 30-latek chciał pokazać we wtorek Wizards, że popełnili błąd.

Wall już w pierwszej połowie miał więc na koncie 15 punktów oraz cztery asysty, a zmagania zakończył z dorobkiem 24 oczek, co było najlepszym w zespole wynikiem. Obrońca odegrał także kluczową rolę w czwartej kwarcie – wygranej przez Rakiety wynikiem 32:18 – i we współpracy z Victorem Oladipo (20 punktów) upewnił się, że to Rockets wyjdą zwycięsko z tej batalii.

Niezadowolony po meczu był więc Russell Westbrook, tym bardziej że w trakcie spotkania doszło do starcia między nim a Wallem. Według Westbrooka to rywal zaczął utarczkę słowną, a zawodnik Wizards nie pozostał dłużny – ostatecznie obaj zostali ukarani faulem technicznym. „Po prostu nie lubię przegrywać, niezależnie z kim gramy” – stwierdził po wszystkim rozgrywający klubu z D.C.

Sęk w tym, że Wizards przegrywają w tym sezonie na potęgę. Na 13 rozegranych meczów stołeczna ekipa wygrała tylko trzy (najmniej w NBA), przy czym bilans Wizards z Westbrookiem w składzie to ledwie jedna wygrana w dziewięciu spotkaniach. Pod koniec wtorkowego spotkania kamery wyłapały więc smutnego i sfrustrowanego Bradleya Beala, który niezbyt dobrze znosi kolejne porażki.

Beal dwoi się i troi – we wtorek zdobył najlepsze w meczu 33 punkty, choć spudłował 16 z 28 rzutów – lecz jego starania nie przynoszą żadnych dobrych efektów. Nie pomaga fakt, że Wizards cały czas mają sporo problemów kadrowych w związku z koronawirusem. Poza grą pozostaje spora grupa zawodników, w tym m.in. Rui Hachimura, Davis Bertans, czy Deni Avdija.

