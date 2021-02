Jutro mecz z Hiszpanią – Mike Taylor wybrał skład!

Trener Mike Taylor / fot. A. Romański, PZKosz

Trener reprezentacji Polski, Mike Taylor, wybrał dwunastu zawodników, którzy zagrają w meczu kwalifikacyjnym do EuroBasketu z Hiszpanią. Szansę na debiut dostanie Aleksander Dziewa, za to poza składem tym razem pozostaną Jakub Garbacz, Igor Milicić jr i Jeremy Sochan. Jak głosi oficjalny komunikat PZKosz „będą do dyspozycji trenera na niedzielny mecz z Rumunią”.

Ostatnie spotkania w ramach kwalifikacji do EuroBasketu 2022 w grupie A zostaną rozegrane w Arenie Gliwice. Okienko na mecze kadry potrwa od 15 do 21 lutego 2021, a Biało-Czerwoni zagrają w tym czasie z Hiszpanami (piątek, 19 lutego) oraz z Rumunią (niedziela, 21 lutego). W Gliwicach rozegrane zostaną także pozostałe spotkania w grupie A: Rumunia – Izrael oraz Hiszpania – Izrael. Transmisje w TVP Sport.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Hiszpanią

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Enea Zastal BC Zielona Góra

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Marcel Ponitka, Parma Basket Perm (Rosja)

Niscy skrzydłowi

Michał Sokołowski, De Longhi Treviso Basket (Włochy)

Adam Waczyński, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Silni skrzydłowi

Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

Dominik Olejniczak, Trefl Sopot

źródło: PZKosz

