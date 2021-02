Kadra już trenuje – jest „Waca”, są młodzi

Adam Waczyński i Michał Sokołowski / fot. A. Romański, PZKosz

Dla 17-letniego Jeremy’ego Sochana i o rok starszego Igora Milicicia jest to absolutny debiut w seniorskiej kadrze Biało-czerwonych. Chociaż prowadzony przez Mike’a Taylora zespół jeszcze nie zagwarantował sobie awansu do Eurobasketu 2020, to podczas rozpoczynającej się 19 lutego „bańki” w Gliwicach tylko wyjątkowy zbieg niekorzystnych wyników mógłby to Polakom odebrać. To zatem dobry moment na wprowadzenie do drużyny młodszych graczy, szczególnie w sytuacji, w której zarówno Sochan, jak i Milicić Jr zostaną jednocześnie „zaklepani” dla polskiej drużyny narodowej.

Sprawnie przebiegła za to podróż do Polski Adama Waczyńskiego, który powraca do kadry po ponad rocznej przerwie. „Waca” skorzystał z uprzejmości reprezentacji Hiszpanii, z którą zagramy 19 lutego i razem z nią odbył podróż do Gliwic. Na brak znajomego towarzystwa nie mógł narzekać – wybrańców trenera Sergio Scariolo zna przecież z parkietów ACB, a aż czterech koszykarzy jest na co dzień kolegami Waczyńskiego w zespole Unicaja Malaga.

Muchisimas gracias por la hospitalidad @BaloncestoESP por un buen recibimiento ✈️🙏🏻 es un placer poder estar con uno de los mejores organizaciones en el mundo 🙌🏻🇪🇸 y viajar con mis @unicajabaloncesto compis 😃🤙🏻 pic.twitter.com/YbNbQKNiji — adam waczynski (@awaczynski) February 15, 2021

W poniedziałek reprezentanci Polski przeszli testy na obecność koronawirusa, odbyli również pierwszy trening. Na wtorek zaplanowano dwa kolejne. Przegląd Sportowy podał dziś, że kłopotem jest podejrzenie koronawirusa u Marcela Ponitki – zawodnik czeka na wynik drugiego testu.

Skład reprezentacji Polski na mecze w Gliwicach (19.02 z Hiszpanią i 21.02 z Rumunią)

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Enea Zastal BC Zielona Góra

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający

Jakub Garbacz, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Marcel Ponitka, Parma Basket Perm (Rosja)

Niscy skrzydłowi

Igor Milicić, Ratiopharm Ulm (Niemcy)

Jeremy Sochan, Ratiopharm Ulm (Niemcy)

Michał Sokołowski, De Longhi Treviso Basket (Włochy)

Adam Waczyński, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Silni skrzydłowi

Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

Dominik Olejniczak, Trefl Sopot

