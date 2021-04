Kapitalna forma Westbrooka – 7 z rzędu Wizards!

Russell Westbrook / fot. YouTube

Bardzo dużo miłych wspomnień zostawił w Oklahomie przez lata Russell Westbrook. Piątkowy pojedynek z Thunder był więc dla niego z pewnością wyjątkowy. Ostatecznie rozgrywającemu udało się dopisać do tej listy wspomnień jeszcze jeden bardzo miły moment, choć tym razem już w barwach Washington Wizards, których popularny Brodie poprowadził do siódmej kolejnej wygranej.

Westbrook zapisał na konto 37 punktów, 11 zbiórek oraz 11 asyst – to już jego czwarte z rzędu triple-double oraz 14 w ostatnich 16 meczach. Do rekordu wszech czasów Oscara Robertsona brakuje już naprawdę niewiele – w tej chwili Westbrook ma już na koncie 174 triple-double w karierze, a do wyrównania rekordu brakuje mu jeszcze tylko siedmiu.

Tylko w trwających rozgrywkach Westbrook zaliczał triple-double 28 razy – to rekord stołecznego klubu. 32-latek jest też na dobrej drodze do tego, by już po raz czwarty w karierze notować statystyki na poziomie triple-double w przekroju całego sezonu. Na ten moment jego średnie wynoszą 21.9 punktów, 11.1 zbiórek oraz 10.9 asyst (wynik numer jeden w lidze) na mecz.

Coś, co wcześniej było niebywałą rzadkością, stało się dla Westbrooka niemal chlebem powszednim. Obrońca z formą trafił w idealnym momencie sezonu – dla Wizards piątkowa, łatwa wygrana nad dołującymi OKC była niezwykle ważna w kontekście walki o fazę play-off. Dzięki ostatnim zwycięstwom stołeczna ekipa wciąż ma szanse na to, by w fazie posezonowej zagrać.

W tej chwili Wizards zajmują dziesiąte miejsce w konferencji i z bilansem 26-33 wyprzedzają Chicago Bulls (25-34) oraz Toronto Raptors (25-34) w walce o ostatnie miejsce premiowane udziałem w turnieju play-in. Drużyna z D.C. wciąż ma jednak jeszcze szansę przesunąć się w tabeli – w zasięgu cały czas są drużyny Indiana Pacers (27-31) czy nawet Charlotte Hornets (29-30).

