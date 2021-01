Kasyno na żywo vs kasyno naziemne: co wybierają gracze?

Naturalnie znawcy tematu stwierdzą w tym momencie, że jest jeszcze trzecia opcja, czyli zakłady sportowe. Jednak w naszym dzisiejszym artykule skupimy się wyłącznie na samych grach na pieniądze, a zakłady bukmacherskie zostawimy sobie na inną okazję. Dziś przyjrzymy się więc najważniejszym zaletom i wadom obu tych rozwiązań. Dowiesz się, czym się cechuje kasyno naziemne, jakie zalety ma granie przez internet, czym jest kasyno na żywo i tak dalej. Zapraszamy więc do lektury – będzie to pożytecznie spędzone kilka minut, jeśli Cię taka tematyka naprawdę pociąga!

Zalety i wady kasyna tradycyjnego

Pod pojęciem „kasyno tradycyjne” rozumiemy tutaj klasyczną formę uprawiania hazardu w przeznaczonym do tego budynku wyposażonym w różnego rodzaju stoły do gier jak ruletka, karcianych oraz oczywiście mnóstwo urządzeń typu jednoręki bandyta. Zapewne większość ludzi doskonale kojarzy tego typu obiekty choćby z licznych filmów i programów telewizyjnych.

Zalety kasyn naziemnych już na pierwszy rzut oka wydają się być oczywiste. To przede wszystkim uczta dla zmysłów. Wizyta w takim miejscu wymaga odpowiedniego stroju wieczorowego, wszystko odbywa się z wielką klasą i przy zachowaniu najwyższego poziomu kultury. Przynajmniej w teorii, bo praktyka pokazuje, że nie wszyscy goście potrafią się do tego poziomu dostosować, ale to temat na inne rozważania. W każdym razie wizyta w kasynie pozwala automatycznie poczuć się jako członek tak zwanej śmietanki towarzyskiej.

A pomijając już te względy typowo prestiżowe, masz możliwość poczuć na własnej skórze emocji i doznań związanych z graniem na prawdziwe pieniądze. Możesz na przykład zagrać w ruletkę. Układasz żetony na stole, następnie obserwujesz kulkę i kręcące się koło ruletki, a potem zgarniasz wygraną w postaci wypłaconych Ci przez krupiera żetonów, jeśli naturalnie dopisze Ci szczęście. Podobnie jest z grami karcianymi. Możesz zasiąść przy prawdziwym stole, porozmawiać z krupierem lub krupierką oraz rzecz jasna rozpocząć rozgrywkę. Będziesz dostawać prawdziwe karty, możesz wtedy także stosować wszystkie sposoby doświadczonych graczy, jak kontrolowanie mowy ciała i blefowanie, przynajmniej w tych grach, w jakich ma to sens (czyli w pokerze). Nawet granie w blackjacka i bakarata może zapewnić Ci mnóstwo podobnych wrażeń.

I oczywiście nie możemy tutaj zapomnieć także o urządzeniach typu jednoręki bandyta. W kasynach naziemnych stoją one w sporych ilościach. Hałasują, migają światełkami i oczywiście przyciągają szerokie rzesze graczy, którzy marzą o tym, że trafią wygrywającą kombinację symboli na bębnach i zgarną spore wygrane.

Jednak kasyna naziemne mają także pewne istotne z punktu widzenia graczy wady. Pierwszą i najważniejszą chyba z nich jest to, że w Polsce jest ich po prostu bardzo mało. Tak naprawdę to liczą się tylko trzy obiekty tego typu – sopocki, warszawski i wrocławski. Problem jednak polega na tym, że jedynie kasyno w sopockim Grand Hotelu zasługuje na miano kasyna z prawdziwego zdarzenia. Te w hotelu Marriott w Warszawie i Wrocławiu stoją na dużo niższym poziomie. Poza tym w kilku innych miastach naszego kraju znajdziemy obiekty nazywające same siebie kasynami, jednak ich oferta jest bardzo skromna i sprowadza się do jednego lub dwóch stołów do ruletki, blackjacka i kilku dosłownie jednorękich bandytów. A to oznacza, że jeśli nie mieszkasz w bezpośredniej bliskości Sopotu, to wyprawa do kasyna może oznaczać nawet kilkudniowy wyjazdy!

Zalety i wady kasyn online

Od pewnego czasu ogromną popularnością cieszą się także kasyna online. Mają one sporo zalet i niewiele w gruncie rzeczy wad. W zasadzie najpoważniejszą wadą takiego rozwiązania jest to, że siedzisz przed komputerem lub telefonem, a nie przebywasz w prawdziwym kasynie. Siłą rzeczy więc dostępne wrażenia z gry są nieco ograniczone i inne, ale nie oznacza to mniejszych emocji!

Co więcej, w kasynach internetowych masz do dyspozycji o wiele szerszą ofertę dostępnych opcji i możliwości. Znajdziesz tutaj tysiące gier typu jednoręki bandyta o zachwycającej grafice i zapewniających naprawdę gigantyczne w niektórych przypadkach wygrane. Ponadto możesz grać w niezliczone wręcz odmiany gier stołowych i karcianych. Mnóstwo wersji ruletki, pokera, blackjacka, bakarata, kości i wielu innych popularnych gier. Tak, pod względem oferty kasyna online biją na głowę to, co możesz znaleźć w najlepszych nawet kasynach naziemnych.

Inną ważną zaletą jest to, że nie musisz nosić ze sobą większej kwoty w gotówce, jak to ma miejsce w kasynach naziemnych. Oczywiście możesz w tradycyjnych obiektach zakupić żetony, płacąc za nie kartą kredytową. Jeśli wygrasz większą sumę, to po wymianie żetonów na pieniądze musisz schować gotówkę do kieszeni. To już może być kuszenie losu… W kasynach online problemu takiego nie ma.

Jednak samo korzystanie z kasyn internetowych może w niektórych wypadkach być niebezpieczne. Oczywiście nie zawsze i nie w każdym. Jeśli będziesz skupiać się na renomowanych serwisach tego typu, jak na przykład VulkanBet online kasyno, to rzecz jasna nie masz żadnych powodów do obaw. Ale z racji istnienia na rynku tysięcy kasyn internetowych, zawsze może się zdarzyć, że wśród nich będą serwisy nieuczciwe, nastawione tylko na szybki zysk. Musisz więc uważnie podejmować decyzję co do wyboru Twojego konkretnego operatora. Albo jak wspomnieliśmy powyżej, korzystać z uznanych, dobrze znanych i renomowanych serwisów kasynowych.

Niewątpliwą przewagą i to gigantyczną, nad tradycyjnymi kasynami jest to, że z kasyna internetowego możesz korzystać wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu! Czyli może to być na przykład domowe zacisze, ale także miejsce pracy, szkoła, lotnisko, metro, autobus… możesz grać w gry hazardowe nawet na plaży! A wszystko dlatego, że nowoczesne kasyna online są dostosowane do możliwości oferowanych przez telefony komórkowe. To oznacza, że jeśli masz w kieszeni smartfona, to możesz bez żadnych przeszkód grać na nim w swoje ulubione gry kasynowe.