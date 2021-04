Kevin Porter Jr. – eksplozja młodego gracza Rockets (WIDEO)

Kevin Porter jr / fot. wikimedia commons

Brandon Jennings, Devin Booker, LeBron James (dwa razy) i teraz także Kevin Porter Jr. Tylko te cztery nazwiska znajdują się na liście zawodników z meczem na 50 oczek przed 21. urodzinami. W czwartek skrzydłowy Houston Rockets udowodnił, że talent ma naprawdę ogromny, a jedyne, czego mu trzeba to szansa na pokazanie się z jak najlepszej strony.

Kevin Porter Jr. jest jednym z niewielu jasnych punktów Rockets w trwających rozgrywkach. A przecież trafił do Teksasu dość przypadkowo, gdy na początku sezonu po raz kolejny podpadł włodarzom Cleveland Cavaliers. Ci bez żalu oddali gracza, który w drafcie 2019 roku został wybrany na sam koniec pierwszej rundy. Chętnych wielu nie było – ostatecznie zgłosili się po niego właśnie Rockets.

Początkowo wysłali go do G-League, a w kolejnych tygodniach stopniowo wprowadzali do składu, gdzie KPJ miał szansę zabłysnąć ze względu na częste kontuzje pierwszoplanowych postaci zespołu jak John Wall, Victor Oladipo czy Christian Wood. I tak, w swoich pierwszych pięciu spotkaniach dla Rockets młody skrzydłowy trzy razy przekroczył granicę 20 punktów.

20-latek nadal ma jednak problemy z utrzymaniem równej formy, choć w przekroju całego sezonu notuje bardzo solidne statystyki na poziomie 15 punktów oraz sześciu asyst w każdym meczu. W czwartek przypomniał natomiast, że stać go nawet na dużo lepsze występy – do 50 punktów dołożył także 11 asyst, a Rockets ograli u siebie wyżej notowanych Milwaukee Bucks.

Pomogła kontuzja kostki Giannisa Antetkounmpo, który już na początku meczu musiał opuścić parkiet i do gry już nie wrócił. Mimo jego absencji kibice i tak zobaczyli bardzo ciekawy mecz, a Porter Jr. odegrał w nim kluczową rolę. Aż 32 ze swoich 50 oczek zdobył po przerwie, prowadząc szarżę Rockets, którzy koniec końców odrobili aż 17 punktów straty z pierwszej połowy.

Najlepszy w karierze występ Portera Jra. przyszedł zaledwie dzień po tym jak skrzydłowy został ukarany grzywną w wysokości 50 tys. dolarów za złamanie ligowych protokołów bezpieczeństwa. Wszystko przez wypad do klubu ze striptizem w Miami, gdy Rockets pojawili się na Florydzie, by zagrać z Heat – w trakcie tego wypadu pobity został zresztą Sterling Brown.

Wszystko przez to, że Brown wsiadł nie do tego samochodu, co trzeba było – szybko sam się zresztą o tym przekonał, gdy ktoś rozbił butelkę na jego głowie. Obrażenia były na tyle poważne, że koledzy z zespołu bali się nawet o życie Browna, choć ostatecznie skończyły się tylko na strachu. Tego typu sytuacje pokazują, dlaczego Porter Jr. jest tak elektryzującym przypadkiem.

Z jednej strony stać go bowiem na fantastyczne występy, ale z drugiej strony kilka epizodów z Cleveland (np. niewłaściwy przewóz broni palnej) czy wypad do klubu ze striptizem wystawiają mu nienajlepsze świadectwo. Z tego też powodu mało kto interesował się nim, gdy był „do wzięcia” – jeśli jednak Rockets zdołają go naprostować, to mogą mieć naprawdę świetnego gracza.

