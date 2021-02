Kiedyś draft, teraz Sopot – Nikola Radicević w Treflu

Nikola Radicević / fot. Herbalife Gran Canaria

26-letni Nikola Radicević został wybrany w drafcie przez Denver Nuggets już w czasach pracy tam polskiego skauta Rafala Jucia. W NBA jednak nigdy nie zagrał, a jego przygoda za oceanem ograniczyła się do występów na Lidze Letniej w 2017 roku.

Wychowanek Partizana Belgrad grał za to w solidnych europejskich klubach, a najwięcej lat spędził w Hiszpanii – do Realu Betis trafił jeszcze jako nastolatek, potem spędził również kilka sezonów w Gran Canarii i UCAM Murcii. Grał także we Włoszech (Trento), a przez kilka miesięcy w sezonie 2017/2018 pojawił się z powrotem w Serbii, chociaż tym razem wybrał występy dla Crvenej Zvezdy Belgrad.

Obecne rozgrywki rozpoczął jednak w greckim Promitheas Patras, w którego barwach rozegrał 4 mecze w lidze i 6 w EuroCup. W pucharze na parkiecie spędzał średnio po 13 minut i w tym czasie zdobywał 5,5 punktu, a także 3 asysty na mecz. W najlepszym występie, przeciwko byłemu klubowi z Gran Canarii, zdobył 16 punktów w ciągu niespełna 25 minut.

Radicević będzie kolejnym wysokim rozgrywającym w drużynie Marcina Stefańskiego – powyżej 190 centymetrów wzrostu mają również Łukasz Kolenda i Litwin Martynas Paliukenas. Niższy i słabszy fizycznie od nich Amerykanin T.J. Haws podczas Pucharu Polski doznał kontuzji mięśnia uda, która wyłączy go z gry na najbliższe 4 tygodnie.

