King ogrywa Anwil – Maciej Lampe w formie!

Maciej Lampe w centrum wydarzeń był jeszcze przed meczem, kiedy odmówił wywiadu stacji Polsat Sport. Na boisko nie wszedł od pierwszego gwizdka, do przerwy spędził na nim nieco ponad 7 minut, ale już potrafił zdobyć 12 punktów. Trafiał na różne sposoby, potwierdzając, że faktycznie jest przygotowany do gry, no i jak na naszą ekstraklasę, jest nadal zawodnikiem doskonałym.

King przez 20 minut był zespołem lepszym przede wszystkim dzięki bardzo dobrej obronie. Zespól Jesusa Ramireza potrafił mądrze wykorzystywać brak klasycznej jedynki w Anwilu. Ivan Almeida, zmuszony do rozgrywania, notował straty (5 do przerwy) i nie był tak błyskotliwy w ataku. Gospodarze grali mało zespołowo, w pewnym momencie drugiej kwarty mieli poważny problem z wyprowadzaniem piłki przez połowę.

W Kingu bardzo dobrze grał Mateusz Zębski (19 pkt., 9 zbiórek, 5 asyst), po jego trzeciej celnej trójce goście prowadzili już nawet 31:19. Po pierwszej połowie mieliśmy 48:38 dla szczecinian, a te „tylko” 10 punktów straty Anwilu to zasługa świetnej zmiany Artura Mielczarka.

Kilka chwil po przerwie błyskawicznie zrobiło się aż 63:43 i zapachniało pogromem. Trener Przemysław Frasunkiewicz dał wówczas szansę rezerwowym i Anwil złapał nieco oddechu, po serii trójek niwelując stratę do 10 oczek (57:67), a przede wszystkim zyskując wiarę, że można jeszcze w tym meczu powalczyć.

W czwartej kwarcie skuteczność, mimo otwartych pozycji, stracił Lampe, nie trafiał też nowy Amerykanin Zach Thomas, a Anwil się rozkręcał, wreszcie dobrze broniąc. Na 7 minut przed końcem było już tylko 67:71, a wszystkie straty zostały odrobione bez Almeidy na parkiecie. Dużo przydatnych drobiazgów po obu stronach parkietu robił za to Krzysztof Sulima.

Końcówka należała jednak do Kinga, choć w ostatniej kwarcie zdołał on zdobyć zaledwie 7 punktów. W ostatnim posiadaniu rzutu na dogrywkę, z niezłej pozycji, nie trafił Rotnei Clarke. Ale trzeba zauważyć, że już wcześniej gospodarze mieli przynajmniej kilka otwartych rzutów, którymi mogli zmniejszyć stratę, ale nie wykorzystali szans.

King Szczecin po wzmocnieniach potwierdza olbrzymi potencjał w tym sezonie. Ta porażka Anwilu powoduje, że awans zespołu z Włocławka do playoff będzie cudem.

Maciej Lampe miał 15 punktów i 5 zbiórek w 17 minut na parkiecie, wyglądał dobrze fizycznie. Będzie olbrzymim wzmocnieniem Kinga i gwiazdą PLK.

