Knicks szaleją – najdłuższa seria zwycięstw! (WIDEO)

New York Knicks wygrywają seryjnie po raz pierwszy od 2013 roku. We wtorek zdawało się, że trafili wreszcie na godnego siebie przeciwnika, gdy po 24 minutach ofensywa Hornets zdołała uzbierać 66 punktów w starciu z jednym z najlepszych bloków defensywnych w NBA. Trochę ostrych słów w przerwie musiał więc powiedzieć Tom Thibodeau, szkoleniowiec Knicks.

Po zmianie stron Knicks przypomnieli bowiem, dlaczego w trwających rozgrywkach przynoszą swoim fanom wiele radości i zaprezentowali fantastyczną postawę w obronie. Pozwolili rywalowi na zdobycie zaledwie 31 punktów w ciągu 24 minut drugiej połowy, dzięki czemu odrobili kilka oczek straty i odnieśli już siódme kolejne zwycięstwo.

Szczególnie trzecia kwarta była dominacją ze strony Nowojorczyków – w tej odsłonie sam jeden RJ Barrett zdobył więcej punktów (18) niż cały zespół Hornets (16). Swoje zrobili także rezerwowi Knicks, w tym przede wszystkim Derrick Rose oraz Immanuel Quickley – obaj zapisali na konto po 17 oczek, trafiając razem 13 z 21 oddanych rzutów.

Dzięki wygranej Knicks (bilans 32-27) wskoczyli w tabeli Wschodu na piąte miejsce przed Boston Celtics (31-27). Tak długa seria zwycięstw sprawiła zresztą, że Nowojorczycy mają sporą szansę, aby tegoroczną fazę play-off zacząć w Madison Square Garden – w tej chwili tracą bowiem bardzo niewiele do czwartej lokaty, na której znajdują się Hawks (32-26).

Fani NYK wreszcie mają więc powody do radości po latach rozczarowań, a trener Tom Thibodeau udowadnia, że zna się na swojej robocie. To pod jego wodzą kolejny krok w rozwoju zrobili m.in. Julius Randle czy Barrett, co przekłada się na świetne rezultaty Knicks. Nie można także w tym wszystkim zapomnieć o roli Rose’a, który świetnie odnalazł się w Nowym Jorku w roli weterana.

