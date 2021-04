Kobe Bryant w Hall of Fame – Jordan przemówi

Michael Jordan / fot. wikimedia commons

Tim Duncan, Kevin Garnett oraz Kobe Bryant już rok temu powinni znaleźć się w Hall of Fame, lecz przez pandemię koronawirusa ceremonię włączenia nowych członków przesunięto w czasie. Nowy termin zaplanowano na 15 maja tego roku i to właśnie wtedy osoby wybrane przez kapitułę w zeszłym roku znajdą się wreszcie w Hall of Fame.

W czwartek ogłoszono, którzy członkowie HOF wprowadzą nominowanych, a na liście znalazł się m.in. Michael Jordan. Legenda Chicago Bulls wprowadzi Kobe Bryanta, który niestety nie zdążył doczekać tego zaszczytu. Kobe zginął w styczniu 2020 roku w katastrofie śmigłowca. Jordan jawi się jako najlepsza opcja, by Bryanta do Hall of Fame wprowadzić.

Relacje między nimi kształtowały się na przestrzeni lat, kiedy Kobe jeszcze jako nastolatek dołączył do ligi i starał się naśladować swojego idola niemal we wszystkim. Jordan z początku niezbyt chętnie podchodził do młodziaka, który ciągle zadawał mu przeróżne pytania, ale z czasem polubił Bryanta i przyjął nawet rolę „starszego brata”, o czym mówił podczas ceremonii pożegnalnej Kobe.

Ich przyjaźń przetrwała próbę lat, a potem sam Bryant niejako poszedł w ślady Jordana i samemu został mentorem dla wielu innych zawodników młodszych od siebie. Nie ma żadnych wątpliwości, że Kobe od MJ’a brał garściami i stylem gry czy determinacją najbardziej przypomniał legendę Byków spośród wszystkich graczy, którzy trafili do NBA po Jordanie.

Bryant to jednak nie jedyne wielkie nazwisko, jakie od maja znajdzie się w Hall of Fame – w klasie 2020 znaleźli się też m.in. Tim Duncan (wprowadzi go David Robinson), Kevin Garnett (wprowadzi go Isiah Thomas) czy legendarny trener Rudy Tomjanovich (wprowadzą go jego byli zawodnicy, czyli Hakeem Olajuwon oraz Calvin Murphy).

Ceremonia odbędzie się 15 maja, a już dzień później kapituła ogłosi nazwiska osób nominowanych w tym roku oraz poda konkretną datę następnej ceremonii wprowadzenia. Wśród finalistów znów znalazło się spore grono byłych zawodników NBA, w tym przede wszystkim Paul Pierce, Chris Bosh, Tim Hardaway, Ben Wallace czy Chris Webber.

