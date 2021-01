Koniec „urlopu” – Kyrie Irving wraca do gry

Kyrie Irving / fot. wikimedia commons

We wtorek Kyrie Irving wrócił do treningów z drużyną i najprawdopodobniej wystąpi w środowym spotkaniu Brooklyn Nets z Cleveland Cavaliers. Będzie to jego pierwszy mecz od ponad dwóch tygodni – w tym czasie opuścił łącznie siedem spotkań. Pięć z powodów osobistych, a dwa ostatnie ze względu na potrzebę dojścia z powrotem do dobrej formy pod względem kondycyjnym.

Irving miał też okazję po raz pierwszy od dłuższego czasu porozmawiać z mediami, choć z jego postawy podczas konferencji – oparł głowę o ręce jakby miał zaraz zasnąć – wcale nie wynikało, że jest podekscytowany z powrotu do akcji. Rozgrywający wytłumaczył także, że „po prostu potrzebował pauzy”, dlatego też zdecydował się zrobić sobie wolne w środku rozgrywek.

Zawodnik nie chciał oczywiście wdawać się w szczegóły i stwierdził jedynie, że „dużo się u niego działo w sprawach rodzinnych i osobistych”, przez co zostawił dość dowolną interpretację powodów jego absencji. Wiadomo na pewno, że w trakcie przerwy wziął m.in. udział w imprezie urodzinowej swojej siostry. Za swoje zachowanie został zresztą ukarany przez ligę karą w wysokości 50 tys. dolarów, a dodatkowo stracił jeszcze 800 tys. dolarów ze swojej pensji.

Irving nie zapomniał jednak przeprosić fanów, którzy mogli poczuć się rozczarowani jego przerwą. Co więcej, zawodnik osobiście porozmawiał także ze wszystkimi kolegami z szatni oraz zarządem klubu, wyjaśniając swoją absencję. Tym samym Nets mogą znów skupić się już tylko i wyłącznie na koszykówce, choć z Irvingiem oczywiście nigdy nic nie wiadomo.

Kyrie wraca jednak do innego zespołu. 5 stycznia (to data ostatniego rozegranego meczu 28-latka) na Brooklynie nie było przecież jeszcze Jamesa Hardena, tak więc środowe starcie z Cavs będzie pierwszą okazją, by zobaczyć nową „wielką trójkę” w akcji. W dwóch dotychczasowych spotkaniach Harden oraz Kevin Durant pokazali znakomitą chemię – pytanie, jak do tej dwójki wpasuje się Irving.

Tomek Kordylewski

