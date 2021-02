Konlifkt o hymn USA – liga zmusza Dallas

Luka Doncić / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych narosło sporo kontrowersji wokół grania hymnu narodowego przed wydarzeniami sportowymi. Marc Cuban znalazł na to rozwiązanie – zaprzestał go grać, co jednak nie spodobało się NBA.

Od 2016 roku od czasu footbalisty Colina Kaeprnicka rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych kontrowersje wokół hymnu narodowego. Ówczesny gracz San Francisco 49ers z NFL w proteście przeciwko brutalności policji i społecznym nierównościom w kraju zaczął klękać podczas hymnu, co nie wszystkim się spodobało, choć wielu innych sportowców szło śladem futbolisty.

Wśród nich byli także zawodnicy NBA, którzy podczas gry w bańce w Orlando także klękali podczas hymnu na znak solidarności. Samo puszczanie hymnu przed rozpoczęciem spotkania może wydawać się dla kibiców spoza USA dość specyficzne – tym bardziej, że na wielkich imprezach sportowych hymny narodowe słyszymy już po zakończeniu wydarzenia, np. przy okazji dekoracji zwycięzców.

Amerykanie mają jednak inną politykę, a jej zwolennikiem na pewno nie jest Marc Cuban. Właściciel Mavs już kilka miesięcy temu mówił, że ta właśnie polityka „wymknęła się spod kontroli”. Teraz zaprzestał więc grania hymnu przed meczami Mavericks we własnej hali od początku trwającego sezonu. Brak hymnu został jednak zauważony dopiero kilka dni temu.

Na zmiany w polityce Mavs nie zwrócili więc uwagi ani zawodnicy czy trenerzy drużyn przeciwnych, ani też dziennikarze czy pracownicy klubu. Cuban dokonał tej zmiany po cichu i dopiero po dwóch miesiącach – gdy Mavericks po raz pierwszy wpuścili ograniczoną liczbę kibiców do hali – ktoś wreszcie zauważył, że przed meczami w Dallas hymnu nie słychać.

Początkowo przedstawiciel NBA stwierdził, że w trwającym sezonie przy „wyjątkowych” warunkach każda drużyna ma wolną rękę, jeśli chodzi o organizację wydarzeń przedmeczowych. Jednak dzień później liga zmieniła zdanie i wydała oświadczenie, że każdy zespół będzie puszczał hymn narodowy przed swoimi meczami, zgodnie z obowiązującymi od wielu lat zasadami.

W odpowiedzi Cuban oznajmił, że nie żadnego problemu z graniem hymnu, a zaprzestanie wynikało z konsultacji, jakie Mavs prowadzą z lokalną społecznością. Właściciel Mavericks oznajmił nawet, że już wcześniej rozmawiał w tej sprawie także z komisarzem Adamem Silverem. NBA chce jednak podtrzymać tę „tradycję”, choć Cuban ma nadzieję, że dyskusja na ten temat będzie trwać.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>