Koronawirus w NBA – problemów coraz więcej!

Jayson Tatum i Jaylen Brown / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Na ten moment można stwierdzić, że NBA radzi sobie całkiem nieźle z rozgrywaniem sezonu w dobie pandemii. Jak do tej pory tylko jedno spotkanie zostało odwołane, a reszta rozgrywana jest zgodnie z planem, choć oczywiście co jakiś czas pojawiają się nowe przypadki zachorowań koronawirusa w drużynach. Z reguły to pojedyncze sytuacje, jednak w ostatnich dniach ten trend się odmienił.

W środę stwierdzono, że koronawirusa ma Seth Curry z Philadelphia 76ers. W czwartek potwierdzono również, że zachorował Robert Williams z Boston Celtics oraz jeden z graczy Dallas Mavericks. Wszystko to sprawia, że te trzy zespoły mają w tej chwili spore problemy kadrowe:

Czterech graczy 76ers, którzy mieli najbliższy kontakt z Currym zostało wysłanych na izolację ( co najmniej na siedem dni), przez co Philladelphia została z ledwie siódemka zawodników na najbliższy mecz (Mike Scott, Joel Embiid oraz Ben Simmons na izolacji nie są, ale nie zagrają z powodu kontuzji). W związku z tym trener Doc Rivers otwarcie przyznał, że jego zespół nie powinien rozgrywać sobotniego starcia z Nuggets, ale liga planów zmieniać nie chce.

Dwóch zawodników Celtics zostało już odesłanych na kwarantannę ze względu na bliski kontakt z Williamsem – to Grant Williams oraz Tristan Thompson, przez co Celtowie tracą na kolejne co najmniej siedem dni aż trzech graczy podkoszowych. Głównie z tego powodu w piątek przeciwko Wizards sporo minut zagrał Tacko Fall. Na domiar złego, od 10 do 14 dni na kwarantannie spędzi również Jayson Tatum, choć nie ma oficjalnych informacji, czy skrzydłowy Bostonu także jest zarażony.

Łącznie trzech graczy Mavericks nie zagra w najbliższych spotkaniach – będą to Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith oraz Josh Richardson, choć z tej trójki tylko jeden zachorował na koronawirusa, a dwóch pozostałych zostało wykluczonych ze względu na bliski kontakt z zarażonym. Cała trójka opuści minimum trzy kolejne spotkania, a przecież Richardson oraz Finney-Smith to starterzy w drużynie Ricka Carlisle’a.

W ostatnich dniach z gry zostali też wykluczeni m.in. Michael Porter Jr. czy Kevin Durant, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną i na razie wciąż nie mogą wrócić do gry. Wszystko to sprawia, że NBA coraz mocniej odczuwa grę w trakcie pandemii, a kluby muszą sięgać coraz głębiej po swoich rezerwowych, aby móc radzić sobie z brakami kadrowymi.

Drużyna musi mieć co najmniej ośmiu zdolnych do gry zawodników, by mecz odbył się zgodnie z planem. W przeciwnym razie spotkanie jest przekładane, czego jednak kluby wolałaby uniknąć, biorąc pod uwagę intensywny terminarz, jak i fakt, że mecze często są zaplanowane tak, by zespół spędził w danym regionie więcej czasu, co pozwala na ograniczenie podróży.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>