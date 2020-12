Kosmiczna seria LeBrona – prezent na urodziny! (WIDEO)

LeBron James / fot. wikimedia commons

Takiej serii w historii NBA nie miał nikt inny. LeBron James w zasadzie już od marca 2018 roku śrubuje swój niewiarygodny wręcz rekord, gdyż to właśnie wtedy wyprzedził Michaela Jordana, jeśli chodzi o kolejne mecze z dorobkiem co najmniej 10 punktów. Seria Jordana trwała 866 spotkania, podczas gdy James w środę dobił do tysiąca!

Jeżeli wskazać więc rekord, który wygląda na taki nie do pobicia, to warto pamiętać o wyczynie LeBrona. Po raz ostatni James zdobył mniej niż 10 punktów w styczniu 2007 roku, czyli niemal 14 lat temu. Wtedy w starciu z Milwaukee Bucks zdobył tylko osiem oczek. Od tego czasu rozegrał już tysiąc spotkań w sezonie regularnym, a co ciekawe tylko trzy razy zdobył dokładnie 10 punktów.

Przed meczem dziennikarze przypomnieli trenerowi Lakers o rekordzie i jak się okazało Frank Vogel nic nie wiedział. „Musimy się więc upewnić, że będzie miał sporo okazji do zdobywania punktów” – stwierdził szkoleniowiec. James granicę 10 oczek przekroczył więc już w połowie drugiej kwarty, a zmagania zakończył z dorobkiem 26 punktów, prowadząc Lakers do wygranej nad Spurs.

Zrobił sobie przy okazji ładny prezent na swoje 36. urodziny. Warto dodać, że w historii NBA nikt inny nie zdobył w karierze tylu punktów przed swoimi 36. urodzinami co LeBron właśnie. Jeżeli jego niewiarygodna seria ma więc trwać – a nic nie wskazuje na to, by miała zostać przerwana – to równie dobrze James może spróbować zostać najlepszym strzelcem w historii ligi.

On sam po spotkaniu przyznał, że nadal nie może uwierzyć w tego typu rzeczy. „To nie ma żadnego sensu” – powiedział dziennikarzom, jakby niedowierzając, jak wielką karierę udało mu się zrobić. Po drodze zaliczył wszak mnóstwo przeróżnych rekordów, a przecież to jeszcze nie koniec. „To niesamowity kolega z drużyny, wielki gracz i legenda” – podsumował Dennis Schroder.

Tomek Kordylewski

