Koszykówka w e-sporcie

.

Oglądanie meczy online

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, wyjście na widownię meczów koszykarskich jest w zasadzie niemożliwe. Jak więc można sobie z tym poradzić? Z pomocą przychodzą wszelkie serwisy streamingowe lub vod, które za niewielką opłatą oferują użytkownikom obejrzenie meczu na żywo, ze swojej kanapy. Oczywiście, nie jest to może idealne rozwiązanie, ale jeśli zależy nam na zobaczeniu zmagań swojej ukochanej drużyny w trakcie pandemii, jest to niezła opcja do wypróbowania.

Plusy takiego rozwiązania są takie, że niejednokrotnie można spojrzeć na fajne ujęcia gry sportowców, które na trybunach ciężko byłoby dostrzec. Tutaj możemy dokładniej przeanalizować rzuty graczy, czy obejrzeć powtórkę trafienia rzutu za 3 punkty. Tak więc ma to też swój urok. Dodatkowo, nie narażamy się na kibiców rzucających się na siebie w chwilach decydujących o starciu – więc jest to rozwiązanie bezpieczne.

Rozgrywki e-sportowe w koszykówkę

Kolejną opcją na wczuwanie się w klimat koszykówki,jest oglądanie rozgrywek e-sportowych. Tak jak turnieje e-piłki nożnej są już dość mocno popularne, tak koszykówka sukcesywnie goni swoją popularność piłkę nożną. Powstają pierwsze ligi e-koszykowe, co z kolei przyciąga zarówno entuzjastów koszykówki, jak i drużyny graczy, którzy na przykład zawsze chcieli grać w kosza, ale niestety nie spełniali wymagań fizycznych do takiego sportu na żywo. Turnieje e-sportowe mają coraz większą rangę i nagrody, więc i tutaj gracze mogą powalczyć o naprawdę fajne pieniądze i uznanie.

Dodatkowo, niejednokrotnie komentatorzy, którzy relacjonują e-koszykówkę, bardzo często komentowali również klasyczne mecze, więc są zorientowani w temacie i niuansach związanych z grą w kosza. Dlatego też, rola komentatorów jest tutaj dość istotna, bo to oni też są w stanie zbudować fajną atmosferę i niejako zaangażować kibicujących w tę rozgrywkę, zachęcając do zanurzenia się w świat e-koszykówki. Jest to opcja naszym zdaniem warta sprawdzenia.

Koszykówka w kasynach

Nieco inną propozycją, ale też niemniej ciekawą, jest obstawianie meczy koszykowych w kasynach. Jak każdy hazard, obstawianie zakładów wiąże się z ryzykiem, którego trzeba być świadomym, zanim rozpocznie się przygodę z tą rozrywką. Do wyboru jest zarówno obstawianie meczy rozgrywanych na żywo, jak i wirtualnych rozgrywek koszykówki, więc jest z czego wybierać. Można obstawiać zarówno polskie, jak i zagraniczne drużyny, więc możliwości rozwijają się przed użytkownikiem naprawdę niemałe.

Koszykówka wirtualna z kolei jest ciekawą alternatywą dla kosza na żywo. Możliwości graficzne są na naprawdę wysokim poziomie, więc nie odbiega to jakością wizualną od prawdziwej koszykówki, niż w przypadku chociażby lat 90., gdzie o e-sporcie nikt nie słyszał, a gry na PC czy konsolę miały bardziej “kwadratowych” zawodników. Technologia poszła do przodu, a za nią oczywiście jakość rozgrywek, jakość grafiki, a w związku z tym przyjemniejsze efekty wizualne.

Podsumowanie

Aktualna sytuacja pandemiczna stanowczo zmieniła styl życia większości z nas, z większej ilości interakcji międzyludzkich musieliśmy się przestawić na maksymalne ograniczenie obcowania z ludźmi, zarówno na płaszczyznach prywatnych, jak i zawodowych. Nie było i nadal nie jest to najłatwiejsze rozwiązanie, coraz bardziej tęsknimy za światem zewnętrznym – wyjściem do kina, restauracji, czy chociażby na mecz swojej ulubionej drużyny.

Mimo, iż nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy “sprzed pandemii”, miejmy nadzieję, że wszystko zmierza ku lepszemu. Trzeba mieć nadzieję, że nastaną te lepsze, bardziej przyjazne do wychodzenia czasy. Aktualnie pozostaje nam trzymać kciuki, aby jak najszybciej do tego doszło.