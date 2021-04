Kris Richard – skuteczność wróciła w idealnym momencie

Kris Richard / fot. VTB

„Ice Cold” – w ten sposób w amerykańskim żargonie określa się zarówno koszykarzy, którzy mają bardzo zły dzień rzutowy, jak i takich, którzy trafiają najważniejsze rzuty. W ostatnich dniach 32-letni obwodowy Zastalu spełnił oba te warunki.

Najpierw w czwartkowym meczu przeciwko kazachskiej Astanie, na zakończenie rundy zasadniczej ligi VTB, nie trafił żadnego z 13 rzutów z gry, co w przypadku Krisa Richarda było szokującą statystyką. Z kolei na otwarcie finałów koszykarz drużyny z Zielonej Góry zdobył aż 23 punkty, w tym 11 w krótkim odstępie czasu w 3. kwarcie, które odwróciły losy meczu. Po ostatniej akcji Amerykanina w tym fragmencie trener rywali Igor Milicić wziął nawet przerwę na żądanie, niewiele ona jednak pomogła.

– Jestem wdzięczny kolegom z zespołu, że wierzą w moje możliwości i w to, że mogę pomóc drużynie w odnoszeniu zwycięstw. Trener w przerwie wezwał nas do twardszej gry w defensywie i to właśnie nasza lepsza obrona przełożyła się na skuteczniejszy atak – powiedział Richard na antenie Polsatu Sport tuż po zakończeniu spotkania.

Wkład w zwycięstwo 32-latka w środowym meczu to nie tylko 23 punkty (10/17 z gry), 5 asyst i 4 zbiórki. To również znakomita obrona na Treyu Kellu. Ten wyróżniający się w ostatnich tygodniach koszykarz ostrowskiej drużyny zdobył tylko 10 punktów.

Grę Amerykanina docenił również na pomeczowej konferencji prasowej trener Stali, Igor Milicić.

– Richard w 2. połowie zagrał rewelacyjne spotkanie, trafił parę trudnych rzutów. On był jokerem w tym meczu. Ma jakość i to on stworzył przewagę – powiedział szkoleniowiec rywali.

Drugi mecz finału Energa Basket Ligi odbędzie się w czwartek o godz. 20:30. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport.

– Musimy zagrać twardo, a także trzymać się naszego planu, zarówno w ataku, jak i w obronie – zakończył Kris Richard zapytany o podejście do drugiego finałowego pojedynku.

WM

