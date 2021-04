Kto zostanie mistrzem NBA?

.

Kto okaże się najlepszy w NBA?

Ostatnim sezonem, w którym o zwycięzcy decydował ostatni mecz finału był sezon 2015/2016, kiedy to Cleveland Cavaliers pokonali w stosunku 4-3 Golden State Warriors. Ekipa z San Francisco to stały bywalec finałów w ostatnich latach, grali oni w nich od 2015 do 2019 roku. Aktualnym mistrzem NBA jest drużyna Los Angeles Lakers, która rok temu pokonała 4-2 ekipę Miami Heat. Zakłady bukmacherskie online już zastanawiają się i przyjmują zakłady na to, kto będzie mistrzem NBA w tym sezonie.

Jednym z faworytów jest chyba najbardziej znany zespół z historii NBA – Los Angeles Lakers. Jeziorowcy od zawsze uchodzili za jeden z silniejszych zespołów w lidzie. Nic dziwnego, zespół ten posiadał w swoich szeregach największych tego sportu. Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant czy LeBron James to postacie, którym fanom basketu nie trzeba przedstawiać. Na obecną chwilę, Jeziorowcy znajdują się na piątym miejscu w tabeli konferencji zachodniej. W rozegranych 51 meczach, Lakersi wygrali 32.

Niespodzianka na zachodzie

Zdecydowaną niespodzianką na zachodzie jest ekipa Utah Jazz. Jazzmani mimo braku spektakularnych tytułów, w obecnym sezonie Po 50 meczach mają na koncie już 38 zwycięstw. Jeśli ta forma utrzyma się przez dłuższy okres, zespół z Salt Lake City może sprawić niespodziankę w konferencji zachodniej.

W fazie play-off śmiało umieścić można także drużynę Phoenix Suns. Słońca jeszcze nigdy nie sięgały po tytuł mistrzowski. Na obecną chwilę zajmują drugie miejsce w tabeli konferencji z 35 wygranymi i 14 porażkami i serią 6 wygranych z rzędu. Jako ciekawostkę można dodać, że Phoenix Suns jest jedynym klubem w lidze, który angażował wszystkich trzech Polaków grających w NBA. W latach 2003-2004 zespół reprezentował Cezary Trybański, w 2004-2005 Maciej Lampe oraz od 2010 do 2013 roku Marcin Gortat.

Ciekawie również na wschodzie

We wschodniej części ligi sytuacja wydaje się być równie ciekawa. Liderem tabeli, na obecną chwilę, jest zespół Philadelphia 76ers. Ostatni z trzech tytułów mistrzowskich zespół zdobył dość dawno, bo w 1983 roku, więc nastroje w Pensylwanii są bojowe. Sixers w tym momencie mają na koncie 35 wygranych meczów oraz 16 porażek.

Identycznym bilansem wygranych i porażek legitymuje się w obecnej chwili zespół Brooklyn Nets. Jednym z problemów Nets w obecnej chwili może być kontuzja Jamesa Hardena chociaż Kevin Durant prawdopodobnie jest już gotowy do gry. Mimo wszystko obecna forma drużyny pozwala przypuszczać, że Nets trafią po raz trzeci z rzędu do fazy play-off.

Milwaukee Bucks to kolejny zespół na wschodzie, którego obecności możemy spodziewać się w fazie play-off. W obecnej chwili zespół wygrał 32 spotkania ulegając w 18. Kozły do zwycięstw prowadzi supergwiazda NBA, bijący rekord za rekordem – Janis Andetokunmbo. Jego obecność w składzie pozwala wierzyć kibicom w drugi od 1971 roku tytuł mistrzowski w lidze.

To tylko kilka zespołów, które mogą w tym sezonie walczyć o mistrzowskie pierścienie. Końcówka sezonu zasadniczego zapowiada się niezwykle ciekawie, a historia nauczyła, że play-offy rządzą się swoimi prawami i nagle z nikąd pojawić może się inny faworyt.