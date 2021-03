Kyle Lowry pożegnał Raptors – gdzie wyląduje?

Kyle Lowry / fot. wikimedia commons

Toronto Raptors wreszcie przerwali swoją serię porażek i po ośmiu kolejnych przegranych w środę ograli 135:111 Denver Nuggets. To ich pierwsza wygrana od prawie miesiąca – mimo tego, po spotkaniu wszyscy mówili o przyszłości Kyle’a Lowry’ego. Rozgrywający niemal na pewno opuści bowiem Toronto i od czwartku będzie miał nowy klub.

W takiej też atmosferze zakończenia pewnego rozdziału odbywał się ten mecz. Kyle Lowry przyznał zresztą, że to bardzo dziwne uczucie, nie wiedzieć co będzie dalej i czy to rzeczywiście był jego ostatni mecz w Toronto. Jeśli tak, to weteran zakończył swoją przygodę z Kanadą w dobrym stylu: pewnym zwycięstwem i nowym rekordem kariery w statystyce plus/minus (+42).

Po spotkaniu – w trakcie konferencji prasowej Lowry’ego – zadzwonił do niego nawet Drake, a więc wielki fan Raptors. Z tej okazji rozgrywający wyciszył mikrofon, by dziennikarze nie mogli usłyszeć jego rozmowy z raperem. Na konferencji 35-latka nie zabrakło również wspomnień i stwierdzenia, że to właśnie Raptors stali się pierwszym prawdziwym domem Lowry’ego w NBA.

Wcześniej przez lata nie mógł sobie on znaleźć miejsca w lidze i dopiero transfer do Toronto w 2012 roku – gdy Raptors sięgali po niego jak po nagrodę pocieszenia zamiast Steve’a Nasha – okazał się kluczowy dla jego kariery. Lowry stał się jednym z najlepszych rozgrywających w lidze, wszedł na poziom all-star, a w 2019 roku był kluczową postacią mistrzowskiego zespołu Raptors.

Ogółem w barwach Raptors rozegrał 592 spotkania sezonu zasadniczego na przestrzeni aż dziewięciu sezonów. W trwających rozgrywkach Lowry notuje średnio 17.6 punktów oraz 7.4 asyst w każdym meczu, a po zakończeniu sezonu kończy mu się umowa. Raptors raczej nie chcą wiązać się z 35-latkiem na kolejne sezony, ale zainteresowanie Lowrym jest całkiem spore.

Wśród faworytów do jego pozyskania wymienia się przede wszystkim 76ers oraz Heat, choć wedle ostatnich doniesień nie można też wykluczać na przykład Los Angeles Lakers. W czwartek o 20:00 czasu polskiego (to wtedy mija ostateczny termin na transfery) wszystko się wyjaśni – Lowry swoje 35. urodziny świętować będzie najpewniej już w barwach nowego klubu.

