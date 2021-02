Kyndall Dykes na długo z Anwilem – nowy kontrakt Amerykanina

Kyndall Dykes / fot. Dorota Murska, MKS Dąbrowa Górnicza

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Kyndall Dykes, 33-letni obwodowy podpisał miesięczny kontrakt z Anwilem w połowie stycznia, tuż po tym, gdy trenerem zespołu został Przemysław Frasunkiewicz. Szkoleniowiec ten pracował przez chwilę (2 mecze) z Dykesem w ostatnich tygodniach przerwanego sezonu 2019/2020 i doświadczony Amerykanin zrobił na nim bardzo dobre wrażenie, zarówno pod względem koszykarskim, jak i charakterologicznym.

Potwierdziło się to również i teraz, gdyż Dykes nie tylko błyskawicznie przyleciał z USA do Polski, ale też pojawił się w naszym kraju w bardzo dobrej formie fizycznej. W pięciu ligowych występach Amerykanin na dobrej skuteczności (59% za 2, 36% za 3, 78% za 1) zdobywał średnio 13 punktów, imponował również zaangażowaniem i walecznością po defensywnej stronie parkietu.

W piątek obie strony doszły do porozumienia w kwestii nowego kontraktu. Oficjalna strona Anwilu Włocławek poinformowała, że obowiązywać on będzie do czerwca 2023 roku, chociaż klub zapewnił sobie w nim możliwość jednostronnego rozwiązania umowy po zakończeniu sezonu 2021/2022.

– Na niedawnej konferencji prasowej powiedziałem, że robimy wszystko, aby KD został z nami i cieszę się, że tak się stało. To gracz, który wniósł bardzo dużo ożywienia do naszej gry, ale również do naszej szatni. Tacy zawodnicy są bardzo potrzebni. Równie cenne są dla nas jego umiejętności, co stuprocentowe zaangażowanie w każdy mecz – powiedział szkoleniowiec Anwilu oficjalnemu serwisowi klubu.

Kyndall Dykes stał się tym samym czwartym graczem Anwilu, który ma obowiązujący kontrakt na sezon 2021/2022. Oprócz niego są nimi Ivan Almeida, Przemysław Zamojski i Wojciech Tomaszewski, taką umowę ma również trener Przemysław Frasunkiewicz.

MW

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>