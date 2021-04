Lakers – wkrótce mistrzowska feta, z kibicami!

LeBron James / fot. wikimedia commons

Fani Los Angeles Lakers wreszcie się doczekają. Już za nieco ponad miesiąc – 12 maja – odsłonięty zostanie mistrzowski baner, który zepnie piękną klamrą ostatni sezon zakończony przez Lakers zdobyciem tytułu. Potwierdziła to Jeanie Buss, tłumacząc przy okazji również, dlaczego tak długo zwlekano z oficjalną ceremonią i zostawiono ją dopiero na ostatni mecz sezonu zasadniczego.

Buss oznajmiła, że Lakers chcą przede wszystkim odsłonić baner razem ze swoimi kibicami. Jak do tej pory w Los Angeles fani w ogóle nie mogli zasiadać na trybunach, nawet w ograniczonej liczbie, ale to się niedługo zmieni. Począwszy od 15 kwietnia – od pojedynku z Boston Celtics – w Staples Center znów pojawią się kibice. Na razie nie wiadomo jednak jeszcze w jakiej dokładnie liczbie.

Dodatkowo, odsłaniając baner w ostatnim meczu sezonu zasadniczego Lakers chcą zrobić swego rodzaju klamrę i zamknąć tamten mistrzowski rozdział, zanim jeszcze rozpoczną próbę obrony tytułu w fazie play-off. „Miejmy nadzieję, że będziemy mieli wtedy do dyspozycji w pełni zdrowy skład” – dodała Buss, zwracając uwagę na ostatnie problemy kadrowe swojego zespołu.

10 meczów opuścił już przecież LeBron James, a jeszcze dłużej (24 spotkania) trwa absencja Anthony’ego Davisa. Wszystko wskazuje jednak na to, że obaj ci zawodnicy są już blisko powrotu do gry, co w ciekawy sposób zasugerował w swoich mediach społecznościowych sam James, pisząc że „zapowiada się na zmianę pogody” i „przewiduje się burzę z piorunami”:

Dla Lakers odsłonięcie mistrzowskiego baneru z pewnością będzie wyjątkową chwilą, tak jak dla każdego mistrza NBA, któremu dane jest tego dostąpić. Od początku sezonu w Staples uszykowane jest już nawet miejsce na ten baner, choć do 12 maja pozostanie one przykryte czarną płachtą. W międzyczasie przed Lakers jeszcze kilka tygodni walki o jak najlepsze miejsce przed playoffs.

W czwartek drużyna z Miasta Aniołów gościła u siebie Miami Heat, którym udało się zrewanżować za porażkę w ubiegłorocznych finałach. Tym razem Lakers bez Jamesa i Davisa musieli uznać wyższość Heat, choć samo spotkanie było całkiem wyrównane i zakończyło się wynikiem 110:104 dla Miami. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Jimmy Butler, który zapisał na konto 28 oczek.

Tomek Kordylewski

