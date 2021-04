Lakers zaskoczyli Nets – było gorąco (WIDEO)

Dennis Schroder / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Kilka wielkich nazwisk w tym meczu udziału nie wzięło, ale kibice i tak nie mogli narzekać na emocje. Od początku spotkania świetnie spisywał się m.in. Dennis Schroder, który już po trzech kwartach miał na koncie 19 oczek. Na więcej nie mógł sobie pozwolić, gdyż w trzeciej odsłonie został wyrzucony z parkietu razem z Kyrie Irvingiem za słowne przepychanki.

Jak się okazało, był to dla Lakers punkt zwrotny.

Ekipa z Los Angeles grająca w dużym osłabieniu odpowiedziała bowiem znakomitą grą po tym jak Niemiec opuścił parkiet. Szczególnie dobrze spisał się Andre Drummond, który do 20 punktów dołożył także 11 zbiórek. Lakers spisali się w drugiej połowie na tyle dobrze, że Schroder stwierdził nawet po meczu, że było to „największe zwycięstwo zespołu w tym sezonie”.

Na szczególną pochwałę zasłużyła defensywa Lakers, która zatrzymała Nets na ledwie 43-procentowej skuteczności z gry. Co więcej, 101 punktów Nets to ich najgorszy wynik od ośmiu spotkań. Sporo problemów miał m.in. Kevin Durant, który oprócz 22 oczek miał na koncie także osiem strat. „Jestem bardzo dumny z naszego zespołu” – oznajmił więc po meczu trener Frank Vogel.

Łącznie aż ośmiu graczy LAL zdobyło w sobotę 10 lub więcej oczek, co z pewnością może podobać się liderom drużyny. LeBron James i Anthony Davis wciąż pozostają poza grą i jedyne, co mogą na razie robić, to dopingować swoich kolegów z ławki rezerwowych. Wedle ostatnich doniesień obaj są coraz bliżej powrotu – Davis powinien wrócić w ciągu dwóch kolejnych tygodni, a LeBron niewiele później.

Pod ich nieobecność Lakers wygrali pięć z ostatnich ośmiu spotkań, przez co spadli jednak na piąte miejsce w konferencji zachodniej. Jest to efekt przede wszystkim bardzo dobrej ostatnio formy Denver Nuggets, którzy nie przegrali jeszcze meczu od czasu pozyskania Aarona Gordona w ostatnim dniu okienka transferowego (siedem kolejnych zwycięstw).

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>