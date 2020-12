LaMelo Ball jednak potrafi – świetny mecz! (WIDEO)

LaMelo Ball / fot. wikimedia commons

Mało kto przypuszczał, że podczas środowego starcia między Hornets a Mavs to LaMelo Ball zdobędzie więcej punktów od Luki Doncica. Tymczasem tak właśnie się stało, gdyż Mavericks zaliczyli słabiutkie spotkania, a ich lider zdobył tylko 12 oczek, pudłując wszystkie pięć prób za trzy. Na przeciwnej stronie bieguna znalazł się tym razem LaMelo Ball, zaliczając swój najlepszy jak dotychczas mecz w NBA.

Trzeci wybór tegorocznego draftu był najlepszym strzelcem na parkiecie z dorobkiem 22 punktów (7/10 z gry, 4/5 za trzy), a do tego zebrał 8 piłek i rozdał 5 asyst. „Miał wpływa w zasadzie na każdy aspekt tego meczu. Grał z opanowaniem i pewnością siebie” – chwalił swojego zawodnika trener James Borrego, który na razie jest bardzo zadowolony z rozwoju 19-latka.

Ball ma co prawda sporo problemów ze skutecznością – przed środowym starciem trafił tylko 7 z 21 swoich rzutów i zdobył łącznie 19 oczek w trzech meczach – jednak przeciwko Dallas przypomniał o swoim dużym potencjale. „Nie bez powodu był wybrany z trójką w drafcie” – stwierdził Miles Bridges, sam Ball stwierdził, że w drużynie jest coraz lepszy rytm i więcej chemii, co ułatwia granie.

LaMelo wchodzi do gry z ławki rezerwowych i to właśnie drugi garnitur Hornets zrobił w tym spotkaniu różnicę. Prócz Balla znakomicie spisał się również wspomniany Bridges, który do 20 punktów i 16 zbiórek dołożył także dwa bloki. „Nasza ławka jest fantastyczna i uważam, że to jedna z najlepszych części naszego zespołu” – dodał Borrego.

Kluczowa dla Hornets okazała się w środę trzecia kwarta, wygrana przez klub z Charlotte różnicą 18 punktów. Mavs zdobyli w jej trakcie ledwie 12 oczek, trafiając tylko 17 procent swoich rzutów. Nic więc dziwnego, że mocno zawiedziony postawą swoją oraz zespołu był Luka Doncić. Na razie Mavericks mają na koncie tylko jedno zwycięstwo: 51-punktową wygraną nad Clippers.

Jednak poza tym gra drużyny z Dallas pozostawia wiele do życzenia. Dobra wiadomość jest taka, że coraz bliżej powrotu zdaje się być Kristaps Porzingis, który na początku tygodnia wrócił do treningów i choć nie ma jeszcze ustalonej daty powrotu, to trener Carlisle ma nadzieję, że Łotysz zagra swój pierwszy mecz tego sezonu już w styczniu.

Tomek Kordylewski

