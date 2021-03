LeBron James nie do zdarcia – ogrywa młode gwiazdy (WIDEO)

LeBron James / fot. wikimedia commons

To był długo wyczekiwany pojedynek LeBrona Jamesa z LaMelo Ballem. Dla tego drugiego było to pierwsze starcie z LeBronem i przy okazji także powrót do rodzinnego Los Angeles, gdzie po raz pierwszy zagrał jako gracz NBA. Obaj zawodnicy stanęli na wysokości zadania, choć koniec końców to James po kolejnym znakomitym indywidualnie występie miał więcej powodów do radości.

James jakby chciał udowodnić, że starszyzna nadal w NBA mocno się trzyma i w starciu z młodziutkim Ballem zdobył najwięcej w meczu 37 punktów, trafiając 14 z 22 rzutów, do czego dołożył także 8 zbiórek oraz 6 asyst. Potwierdził tym samym swoją bardzo wysoką formę – tym bardziej że w obu poprzednich spotkaniach zanotował przecież triple-double.

A jeszcze na 10 minut przed końcem kwarty Hornets mieli już tylko jeden punkt straty, niemal niwelując 15 oczek przewagi Lakers głównie za sprawą świetnej gry LaMelo. 19-latek aż 20 ze swoich 26 oczek zdobył w drugiej połowie – w pierwszej widać było u Balla sporo ekscytacji, przez co zdarzyło mu się trochę błędów i nieprzemyślanych odpowiednio decyzji.

Za cały mecz zebrał jednak mnóstwo pochwał, w tym także usłyszał kilka ciepłych słów od Jamesa. „Jest niesamowicie dobry jak na swój wiek” – stwierdził nawet LBJ. Ostatecznie LeBron i spółka nie dali Hornets szans w ostatniej odsłonie czwartkowego spotkania i wygrali już czwarte kolejne starcie, dzięki czemu wrócili na drugie miejsce w konferencji zachodniej.

Wygląda więc na to, że przerwa na Mecz Gwiazd mocno pomogła Lakers, w tym przede wszystkim Jamesowi. Po powrocie do gry drużyna z Los Angeles jest wciąż niepokonana, a przecież nadal musi sobie radzić bez Anthony’ego Davisa, którego absencja wciąż się przedłuża. Kilka dni temu Chris Haynes doniósł nawet, że przerwa AD może potrwać jeszcze co najmniej trzy tygodnie.

