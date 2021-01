Legia ogrywa Anwil – niesamowity Dariusz Wyka

Dariusz Wyka / fot. P. Koperski, Legia Warszawa

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Gdyby przeanalizować składy obu drużyn, to nazwisko Dariusza Wyki zdecydowanie nie pojawiłoby się na czele graczy, którzy mogą rozstrzygnąć o losach spotkania. A tymczasem środkowy Legii zanotował dwa znakomite fragmenty gry, oba kluczowe dla końcowego wyniku.

Bardziej zapamiętany będzie ten drugi z końcówki 4. kwarty. Wtedy Wyka, przy prowadzeniu Legii 75:74 i niemocy ofensywnej obu drużyn, najpierw zablokował pod koszem rzut Curtisa Jerrellsa, a po chwili trafił w swoim stylu rzut za 3 punkty po wspięciu się na palce.

Na tym jednak nie poprzestał. W dwóch kolejnych akcjach to również on zaskakiwał obronę Anwilu i z wyrównanego meczu, nagle zrobiła się w nim 9-punktowa przewaga gospodarzy, rozstrzygająca o wyniku spotkania.

.

Równie istotny moment miał miejsce w 2. kwarcie. Anwil, który w 1. połowie grał z dużą swobodą w ataku i imponował zaangażowaniem w defensywie, prowadził w niej różnicą około 10 punktów. Wtedy jednak Wyka trafił w 4. kolejnych akcjach – zaczął od celnego rzutu za 3, a skończył na efektownym wsadzie w kontrataku. W dużej mierze dzięki niemu Legia na przerwę schodziła z zaledwie 2-punktową stratą (45:47).

Anwil długo grał o zwycięstwo, ale w końcówce wróciły demony włocławskiego zespołu z tego sezonu. Złe decyzje, nerwowość, a także problemy w ataku – zarówno Ivana Almeidy (21 pkt), jak i sprowadzonego niedawno Jerrellsa (8 pkt, 3/10 z gry), który dodatkowo doznał kontuzji we wspomnianej akcji, gdy zablokował go Wyka (17 pkt, 5 as., 3 bl.).

Legia potwierdziła, że u siebie na Bemowie jest (prawie) nie do pokonania, w tym sezonie udało się to tylko Zastalowi Zielona Góra. Warszawski zespół wygrał już po raz 15. w sezonie i pozostał w walce o drugie miejsce w tabeli po sezonie regularnym. Oprócz popisów Wyki warto zauważyć występ Jamela Morrisa – Amerykanin zdobył 25 punktów i aż 6-krotnie trafił za 3 punkty.

Anwil Włocławek przegrał za to po raz 13. i długa droga, która miała zaprowadzić koszykarzy Przemysława Frasunkiewicza do play off, jeszcze się wydłużyła. Czasu na rozpamiętywanie porażki jednak włocławski zespół mieć nie będzie – już we wtorek zagra bowiem we Wrocławiu ze Śląskiem.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>