Lou Williams – namyślił się i zagra w Atlancie

Lou Williams (fot. Wikimedia Commons)

Jest tylko jednym z trzech wciąż aktywnych w NBA zawodników z draftu 2005 – dwaj pozostali to Chris Paul oraz Ersan Ilyasova. O wypisaniu się z tego grona myślał Lou Williams, któremu niezbyt podobała się wizja gry w Atlancie dla Hawks. To tam 35-latek trafił w ubiegły czwartek, kiedy Clippers oddali go przed zamknięciem okienka w zamian za Rajona Rondo.

Sweet Lou spędził w Los Angeles cztery całkiem udane sezony i także w trwających rozgrywkach zdawał się być ważnym elementem układanki Tyronna Lue. Ten jednak zdecydował się sięgnąć po swojego dobrego znajomego Rajona Rondo, sprowadzając tym samym generała, jakiego Clippers potrzebowali w zasadzie od dobrych kilku lat. To jednak oznaczało odejście Williamsa.

On sam przyznał, że transfer go zabolał. „Przygotowywaliśmy się do kolejnego ataku po mistrzostwo i myślałem, że zakończę sezon właśnie tam” – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami. Przyznał też, że rozmyślał nad zakończeniem kariery, choć ostatecznie zdecydował się pomóc Hawks. „Nadal uważam, że mogę grać na wysokim poziomie” – dodał Williams.

Na razie na swój debiut w nowych barwach musi jeszcze poczekać. 35-latek jest już z zespołęm, ale chce najpierw przygotować się do gry z nowymi kolegami. Co ciekawe, Williams niemal dekadę temu grał już w Atlancie, ale oczywiście od tamtego czasu wiele się w klubie zmieniło, w tym przede wszystkim liderzy – teraz pierwsze skrzypce grają głównie Trae Young oraz John Collins.

Williams w trwających rozgrywkach zagrał w 42 spotkaniach w barwach Clippers, notując średnio nieco ponad 12 punktów w każdym meczu. Trzykrotny zdobywca nagrody dla najlepszego rezerwowego chce pomóc Hawks w powrocie do fazy play-off, gdzie drużyna z Atlanty po raz ostatni grała w 2017 roku. W tym momencie Jastrzębie z bilansem 23-24 zajmują szóste miejsce na Wschodzie.

Tomek Kordylewski

