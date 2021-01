Luka Doncić szuka formy – znalazł triple-double! (WIDEO)

Luka Doncić / fot. wikimedia commons

Tylko dwa zwycięstwa w sześciu spotkaniach i dość przeciętna gra Luki Doncica. W takim stanie Mavs przystępowali do poniedziałkowego starcia z Houston Rockets. Po spotkaniu nastroje w Teksasie mogą być więc już dużo lepsze, gdyż Mavericks spokojnie poradzili sobie z Rakietami, a do tego Doncić zagrał w końcu na wysokim poziomie, do jakiego zdążył nas już przyzwyczaić.

Oczywiście nie wszystko jest jeszcze tak jak należy – Doncić trafił tylko 3 z 10 trójek i popełnił aż osiem strat, jednak i tak zaliczył imponujące triple-double. Do 33 punktów dołożył 16 zbiórek oraz 11 asyst, a Mavs z nim na parkiecie byli o 28 oczek lepsi od rywala, co było najlepszym w zespole wynikiem. Była to więc wreszcie dominacja słoweńskiego zawodnika, na jaką czekaliśmy od startu rozgrywek.

Warto dodać, że Doncić ma już na koncie trzy mecze z dorobkiem co najmniej 30 punktów, 15 zbiórek i 10 asyst – w ostatnich 30 latach tylko Russell Westbrook miał takich spotkań więcej, a w wieku 22 lat lub młodszym podobna sztuka udała się tylko takim legendom jak Oscar Robertson (w 1960 roku) i Magic Johnson (w 1981 roku). Takimi zestawieniami nie jest zaskoczony m.in. trener Rick Carlisle.

„To po prostu znakomity zawodnik” – stwierdził zwięźle szkoleniowiec Mavs, przy okazji tłumacząc także słabszy start Doncica w tym sezonie. Jego zdaniem, to efekt przyspieszonego powrotu NBA do gry. Carlisle dodaje zresztą, że Doncić był jednym z wielu zawodników, którzy spodziewali się, że liga wróci do akcji w styczniu lub w lutym, a nie już przed świętami Bożego Narodzenia.

Sam zainteresowany niejako potwierdził te słowa, mówiąc w rozmowie z dziennikarzami, że z czasem będzie w coraz lepszej formie, także pod względem kondycyjnym. Dla fanów Mavs to dobra wiadomość, bo ich drużyna potrzebuje zwycięstw, tym bardziej że wciąż nieobecny jest Kristaps Porzingis, choć powrót podkoszowego do gry jawi się już na horyzoncie.

Tomek Kordylewski

