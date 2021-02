Maciej Bender wraca z NCAA – zagra w Śląsku?

Maciej Bender (fot. West Virginia University)

Jako pierwszy napisał o tym Twitterze dziennikarz Polsatu Sport Adam Romański, który dodał, że zainteresowanie zawodnikiem wyraziły również Stal Ostrów i Anwil Włocławek. Mam udało się potwierdzić, że aktualnie toczą się rozmowy pomiędzy Śląskiem i przedstawicielami 23-latka. Klub z Wrocławia od pewnego czasu szukał możliwości poszerzenia polskiej rotacji składu i być może to właśnie Maciej Bender dołączy do zespołu Olivera Vidina jeszcze przed zaplanowanym na 26 lutego zamknięciem okna transferowego.

W niedzielę wieczorem jego agencja menedżerska ogłosiła, że Maciej Bender podpisał z nią umowę i przechodzi na zawodowstwo. To zamknęło mu drogę do gry w kolejnych meczach w lidze NCAA, chociaż zespół Mercer ma jeszcze do rozegrania 3 spotkania sezonu regularnego Konferencji Southern.

Maciej Bender występował na parkietach ligi akademickiej od 2016 roku, chociaż wcześniej także w USA uczęszczał do szkoły średniej. Wychowanek Polonii Warszawa uchodził za jeden z największych polskich talentów z rocznika 1997, jednak w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 nie przebił się w mocnym uniwersytecie West Virginia, w którym na parkiecie spędzał poniżej 10 minut w meczu.

Bender następnie zdecydował się na przejście do mniejszego college’u i wybrał uczelnię Mercer, w której zadebiutował po obowiązkowej rocznej karencji. W obecnym sezonie wystąpił 20 spotkaniach, a jego średnie to 9,7 punktu, 4,2 zbiórki i 1,4 bloku. Trafiał z gry z wysoką 60-procentową skutecznością, miał jednak problemy na linii rzutów wolnych, w których celność oscylowała wokół 50%.

WM

