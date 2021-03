Maciej Zieliński: Będziemy walczyć o wielki Śląsk

Maciej Zieliński, fot. PolskiKosz.pl

Maciej Zieliński spotkał się wirtualnie z dziennikarzami za pośrednictwem programu „Zoom”. Powołanie go na stanowisko prezesa Śląska Wrocław jest kolejną odsłoną toczącego się od kilku lat sporu pomiędzy Fundacją „Kosynierka” i Fundacją „Waleczne Serce”, która obecnie zarządza wrocławskim klubem. Obecne władze, z prezesem Michałem Lizakiem, uważają, że poniedziałkowe obrady i decyzje podjęte przez konkurencyjną grupę, są nieprawomocne.

Zanim wybrany w poniedziałek prezes Zieliński odpowiedział na pytania dziennikarzy, to głos zabrała mecenas Maria Janicka, która poinformowała, że poniedziałkowe decyzje wynikały z korzystnego dla Fundacji „Kosynierka” orzeczenia Sądu Okręgowego z 19 stycznia, który nadał im klauzulę natychmiastowej wykonalności i w związku z tym spółka nie musiała czekać na ich uprawomocnienie.

– Otrzymalem od Rady Nadzorczej propozycję objęcia funkcji prezesa. Po 18 latach gry w tym klubie Śląsk Wrocław jest moim cały życiem. To dla mnie spełnienie marzeń i nie było możliwości, bym mógł w takiej sytuacji odmówić. Mam nadzieję i będziemy w tym kierunku działać, by drużyna Śląska wykonała następny krok do przodu – rozpoczął Zieliński.

– Chciałem podziękować i docenić pracę, którą wykonali pracownicy Śląska, trenerzy i zawodnicy. Chcemy budować markę Śląska, przyciągać nowych kibiców i stworzyć dobrą atmosferę wobec klubu. Mamy świetną, najlepszą w Polsce bazę szkoleniową dla młodzieży, chcemy zatem ją coraz bardziej i coraz lepiej wykorzystywać – dodał.

Redakcja PolskiKosz.pl zapytała się Macieja Zielińskiego, jak ocenia pracę Olivera Vidina, serbskiego szkoleniowca zespołu i czy planuje spotkania z zawodnikami i trenerami.

– Oczywiście, że chciałbym takie spotkania odbyć. Jeżeli chodzi o ocenę trenera, to patrząc na wyniki sportowe, to można ją ocenić tylko bardzo dobrze. Trudno krytykować szkoleniowca, który wykonuje świetną pracę. Znakomicie poukładał zespół, chociaż wiadomo, że potrzeba na to było trochę czasu. Teraz trzymamy kciuki za dalsze sukcesy sportowe – odpowiedział prezes.

Było kilka pytań, na które dziennikarze nie doczekali się konkretnych odpowiedzi. Tak było na przykład z kwestią ewentualnych zmian personalnych w klubie – „Nie będę o tym rozmawiał za pośrednictwem mediów”. Wymijająca odpowiedź padła również, gdy Macieja Zielińskiego zapytano, czemu uznał, że lepiej budować silny Śląsk z panem Tadeuszem Grabarkiem, niż z Grzegorzem Schetyną.

Jednym z częściej poruszanych tematów była kwestia przejęcia władzy w klubie.

– Nie rozmawiałem jeszcze z Michałem Lizakiem (obecny prezes Śląska – red.). Chcielibyśmy, by odbywało się to w sposób cywilizowany i by perturbacji z tym związanych było jak najmniej. Liczę na pomoc w przejęciu i wprowadzeniu do klubu. Jak będzie z tym w rzeczywistości, to ciężko mi na to odpowiedzieć – skomentował Maciej Zieliński.

– Zawsze takie zawirowania mają wpływ na zespół. Dlatego chcemy zrobić to w sposób jak najbardziej cywilizowany, by nie były to traumatyczne przejścia dla trenerów i zawodników – dodał prezes, który stwierdził także, że nie wyobraża sobie pracy w innym miejscu niż w dotychczasowej siedzibie klubu na ulicy Mieszczańskiej.

Mocno związany z lokalną polityką Maciej Zieliński niedawno przeszedł z Platformy Obywatelskiej do partii Nowoczesna. Podczas konferencji prasowej oznajmił, że nie przewiduje problemów, jeżeli chodzi o dalsze współfinansowanie klubu przez miasto Wrocław.

– Jestem przewodniczącym Komisji Sportu i działam w niej dla sportu ogólnowrocławskiego. Środki na kluby sportowe są przydzielane w drodze algorytmu, są one w profesjonalny i dobry sposób dzielone. Nie przewiduję tu komplikacji – stwierdził Zieliński.

Były koszykarz podziękował także on wszystkie gratulacje, które otrzymał po poniedziałkowej decyzji Rady Nadzorczej.

– Jeszcze mamy czas na takie dywagacje. Śląsk to moje życie i zrobię wszystko, by klub radził sobie jak najlepiej. Wszyscy czekają na „18” i mam nadzieję, że uda się do tego doprowadzić. Sport cierpi obecnie na brak kibiców, ale chciałbym walczyć o nowych i doprowadzić do sytuacji, tak jak kiedyś, gdy panowała moda na basket – odpowiedział z kolei Zieliński na pytanie, jak wyobraża sobie klub za 5 lat.

– Razem będziemy walczyć o wielki Śląsk – zakończył.

