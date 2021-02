Magiczny Nikola Jokić – rekord kariery w szlagierze! (WIDEO)

Nikola Jokić / fot. wikimedia commons

Po raz pierwszy od 6 stycznia swój mecz przegrali Utah Jazz. Ich zwycięska passa zatrzymała się na 11 spotkaniach, a dość powiedzieli zawodnicy Denver Nuggets prowadzeni przez fantastycznego Jokica. Serb od początku sezonu gra znakomicie i jest jednym z wczesnych kandydatów do nagrody MVP. W niedzielę potwierdził znakomitą formę, dominując w starciu z Rudym Gobertem.

Nikola Jokić już w pierwszej połowie zdobył aż 33 punkty, a zmagania zakończył z dorobkiem 47 oczek, 12 zbiórek oraz 5 asyst, trafiając 17 z 26 rzutów z gry (w tym wszystkie cztery próby z dystansu). To był zresztą świetny dzień Nuggets, jeśli chodzi o skuteczność – podopieczni Mike’a Malone’a w ciągu pierwszych 24 minut gry trafili aż 15 z 17 trójek, dzięki czemu już do przerwy prowadzili 79:54.

Tym samym serbski podkoszowy wyrównał swój rekord kariery, choć jego koledzy zachęcali go, by dobił do granicy 50 oczek. Jamal Murray żartobliwie rzucił nawet w swojego trenera piłką, gdy Malone zdecydował się pod koniec meczu ściągnąć Jokica z parkietu. – Znacie go, przecież on nie dba o takie rzeczy – przypomniał jednak dziennikarzom po spotkaniu Will Barton.

Nuggets świętowali w niedzielę nie tylko fantastyczny mecz Jokica, ale też zwycięstwo nad zespołem numer jeden w całej lidze. Udało im się w ten sposób przerwać serię 11 kolejnych wygranych rywala i umocnić swoją pozycję wśród czterech najlepszych drużyn w konferencji zachodniej. Z bilansem 12-8 mają teraz mały zapas m.in. nad Grizzlies (8-6), Suns (10-8) czy Blazers (10-8).

