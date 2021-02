Mazurek zza Szyby: Był puchar, jest kadra

.

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52).

W najnowszym wydaniu podcastu „Mazurek zza Szyby” podsumowujemy krótko Puchar Polski i nasze zakłady. Zwracamy uwagę na problemy Stali i trochę stajemy w obronie Startu Lublin, któremu brakuje niewiele by zostać jednym z faworytów do medali. Oberwało się też oczywiście jury konkursu wsadów i Mike’owi Taylorowi.

W kolejnej części zajmujemy się tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli transferami. Znajdujemy logikę w ruchach Anwilu, ale za to sprzeczamy się przy Krzysztofie Sulimie. W końcu zgadzamy się co do tego, że „Żubr” może wywalczyć sobie miejsce w rotacji jako rezerwowy środkowy, ale wielkiej roli nie przewidujemy.

Kończymy reprezentacją – Jacek obawia się meczu z Hiszpanami, za to ja (Grzegorz) spodziewam się zwycięstwa. Wspólnie jednak nie kryjemy podekscytowania tym okienkiem – wiele nowych twarzy i powrót Adama Waczyńskiego – będzie ciekawie!

Grzegorz Szybieniecki, Jacek Mazurek

