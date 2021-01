Mazurek zza Szyby: Od Brzęczka do Taylora (podcast)

.

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52).

Najnowszy odcinek podcastu Mazurek zza Szyby rozpoczynamy od sensacyjnego zwolnienia Jerzego Brzęczka i płynnie przechodzimy do trenera Mike’a Taylora, który na gorącym krześle był także wiele razy. Rozmowę o PLK rozpoczynamy od Anwilu Włocławek – próbujemy zdiagnozować, co się już zmieniło, a co jeszcze powinno.

Dyskutujemy także o niezwykłej formie Legii Warszawa, która gra (u siebie zwłaszcza) zdecydowanie powyżej oczekiwań. W dalszej części zostajemy w województwie kujawsko-pomorskim. Czy transfer Marko Ramljaka pomoże Polskiemu Cukrowi w walce o play-off? Nie kryjemy także małego rozczarowania nierówną grą Enea Astorii Bydgoszcz. Zapraszamy!

