Mecz Gwiazd NBA na bogato – wrócą też konkursy?

Trwają rozmowy na temat tego, jak ma wyglądać tegoroczny Mecz Gwiazd. Coraz więcej wskazuje na to, że wróci stary format, w ramach którego zobaczymy mecz między Wschodem a Zachodem.

Niemal pewne jest już, że NBA zorganizuje jednak Mecz Gwiazd, a może nawet nieco więcej. Od kilku dni liga prowadzi bowiem rozmowy już nie tylko o samym pojedynku, ale również o konkursach. Na początku tygodnia zdawało się, że w grze są konkurs trójek oraz wsadów, jednak we wtorek Adrian Wojnarowski poinformował, że odbyć ma się tylko konkurs umiejętności.

Samo spotkanie będzie miało miejsce w Atlancie, czyli na „podwórku” stacji Turner, która od lat zajmuje się produkcją meczów NBA. W tej chwili proponowana data to niedziela 7 marca, a wszystko dlatego, że to właśnie wtedy w kalendarzu ligi zaplanowano przerwę, która potrwa od 5 do 10 marca. W ten sposób tych kilka dni przerwy jawi się jako idealny termin na organizację Meczu Gwiazd.

A skoro już NBA zbierze w jednym miejscu najlepszych zawodników to była także opcja, by przeprowadzić konkursową sobotę – tak jak co roku podczas All-Star Weekend, tak i w tym mieliśmy zobaczyć konkurs rzutów za trzy punkty oraz konkurs wsadów, czyli dwa wydarzenia, które od lat niezmiennie cieszą się sporą popularnością wśród kibiców.

W ubiegłym roku w Chicago kibice w sobotę mieli sporo frajdy: najpierw obejrzeli świetny pojedynek między Buddym Hieldem oraz Devinem Bookerem w konkursie trójek, a potem zaciętą walkę między Derrickiem Jonesem Jr. oraz Aaronem Gordonem w konkursie wsadów. W tym drugim przypadku nie obyło się bez kontrowersji, gdy o stronniczość oskarżono Dwyane’a Wade’a, a więc jednego z jurorów.

Jednak wedle ostatnich informacji NBA chce ograniczyć się najprawdopodobniej tylko do jednego dnia i w niedzielę 7 marca prócz pojedynku gwiazd zobaczymy chyba tylko konkurs umiejętności, w którym zapewne udział wezmą tylko i wyłącznie ci gracze, którzy zostali wybrani do All-Star Game. Liga oraz związek nadal mają jeszcze trochę czasu, by wszystkie te kwestie ustalić,.

Tomek Kordylewski

