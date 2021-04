Mecze o brąz wcześniej – są nowe terminy

Trener Oliver Vidin i jego zespół / fot. Wojciech Cebula, WKS Śląsk Wrocław

Decyzja władz PLK podyktowana jest rozstrzygnięciami półfinałowymi, które w przypadkach obu par (Zastal-Śląsk i Stal-Legia) zakończyły się wynikiem 3:0. Tak szybkie zakończenie rywalizacji na tym etapie powodowało, że długo trwałoby oczekiwanie na powrót wszystkich 4 zespołów do „bańki” w Ostrowie Wlk. Według pierwotnego terminarza zarówno mecze o złoty medal, jak i o brąz miały rozpocząć się 28 kwietnia.

Po wniosku zainteresowanych klubów, władze ligi zdecydowały się jednak (i słusznie) przyspieszyć pojedynki o 3. miejsce, w których zmierzy się 2. po sezonie zasadniczym Legia Warszawa i 4. przed fazą play off Śląsk Wrocław. Mecze zostaną rozegrane 22 kwietnia (czwartek), 24 kwietnia (sobota) i jeżeli będzie potrzeba, 25 kwietnia (niedziela). Brązowy medal zdobędzie ten zespół, który jako pierwszy wygra 2 spotkania.

W sezonie zasadniczym dwa zwycięstwa w pojedynkach tych drużyn zanotował Śląsk Wrocław, w obu przypadkach po bardzo zaciętych meczach. Najpierw w listopadzie ubiegłego roku Śląsk pokonał Legię na własnym parkiecie 73:68, a o wyniku spotkania rozstrzygnęła dopiero dogrywka. Z kolei w marcu wrocławianie wygrali w Warszawie 69:67, a rzutu na dogrywkę równo z syreną nie trafił rozgrywający Legii Lester Medford.

Rywalizacja o złoty medal pomiędzy Enea Zastalem i Arged BM Slam Stalą rozpocznie się 28 kwietnia, tak jak było to planowane. Zanim jednak to nastąpi, to 22 kwietnia zielonogórski zespół zagra w Kazachstanie ostatni mecz sezonu zasadniczego ligi VTB, z kolei ostrowska ekipa dzień później w izraelskim Tel-Awiwie rozpocznie rywalizację w turnieju „Final Four” FIBA Europe Cup.

WM

