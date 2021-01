Media strumieniowe czy telewizja — co lepsze?

.

Internet przejmuje kolejne obszary życia

To, że potencjał Internetu jest wręcz nieograniczony to powszechnie znany fakt. Można jednak nie zauważyć, jak stopniowo kolejne obszary życia przenoszą się ze świata rzeczywistego do wirtualnego. Życie społeczne i zawodowe, zakupy, rozrywka i inne aktywności w coraz większym stopniu odbywają się w sieci.

Dobrym przykładem są tu kasyna. Dawniej, by móc zagrać w gry hazardowe konieczne było osobiste udanie się do kasyna naziemnego. Dziś stawiać zakłady można bez wychodzenia z domu. Wystarczy tylko skorzystać z oferty kasyna internetowego. W dodatku w sieci dostępne jest kasyno oferujące bonus bez depozytu, co oznacza możliwość rozpoczęcia gry bez żadnego ryzyka. Podobnie wygląda relacja na linii telewizja — media strumieniowe online. Ta druga opcja często okazuje się po prostu znacznie wygodniejsza.

Jakie korzyści przynosi użytkowanie mediów strumieniowych?

Media strumieniowe to dość szerokie pojęcie. Definiuje się jako technologię dostarczania multimedialnych informacji (pod postacią dźwięku i obrazu) np. za pośrednictwem Internetu. Zwykle jednak mówiąc o mediach strumieniowych, ma się na myśli takie platformy, jak Netflix z materiałami video na żądanie gdzie można oglądać filmy i seriale. W sieci pojawiają się też serwisy ze streamingiem na żywo. Przykładem jest tu szybko zdobywający popularność Twitch, gdzie można oglądać ludzi grających na przykład w gry hazardowe za darmo.

Największą zaletą mediów strumieniowych jest ich dopasowanie do potrzeb współczesnych ludzi. Każdy użytkownik może przebierać w ogromnej ilości materiałów video i włączyć je dokładnie wtedy, kiedy ma na to ochotę. Bez problemu można też przerwać seans filmowy w dowolnym momencie, by wrócić do niego, kiedy tylko ma się na to ochotę. Wszystko za pomocą jednego kliknięcia myszką. W przypadku tradycyjnej telewizji takie możliwości są albo niedostępne, albo też bardziej skomplikowane.

Kolejnym plusem mediów strumieniowych jest możliwość ich odbioru nie tylko na standardowych ekranach, ale też i na urządzeniach mobilnych. W konsekwencji dostęp do treści ma się nie tylko z domu, ale też np. w pociągu, czy autobusie. Opcje personalizacji przekazu dotyczą też samych materiałów. Widz może np. zdecydować o tym, czy woli oglądać dany serial w oryginalnym języku, czy też z lektorem.

Za mediami strumieniowymi przemawiają też kwestie finansowe. Dostęp do popularnych platform udostępniających filmy i seriale jest często co najmniej dwa razy tańszy niż wykupienie abonamentu telewizji satelitarnej. W dodatku oglądanie transmisji na platformach strumieniowych zwykle jest pozbawione przerw reklamowych, co jeszcze bardziej zwiększa komfort oglądania transmisji.

Ponadto media strumieniowe mogą zapewnić dostęp do wręcz nieograniczonej ilości materiałów. Przekaz telewizyjny jest ograniczony czasem antenowym, a na serwerach umieścić można niemal dowolną ilość plików. W konsekwencji w mediach streamingowych jest też miejsce dla niszowych filmów i seriali, a absolutnie każdy znajdzie w nich coś dla siebie.

Jakie są wady mediów strumieniowych?

Mankamentem platform strumieniowych jest pełna zależność od Internetu. Po prostu nie da się z nich korzystać w trybie offline. Jeśli w danym domu jednocześnie kilka osób korzysta z serwisów streamingowych, to konieczne jest posiadanie Internetu o odpowiednio dużej przepustowości, by nikt nie miał problemu z transmisją. Alternatywą jest oglądanie materiałów w niższej jakości.

Ponadto same serwery internetowe takich platform mogą ulegać awariom. Zdarzają się też zacięcia i problemy z płynnością materiałów video. Tego typu kłopoty w przypadku tradycyjnej telewizji zdarzają się znacznie rzadziej.

Media strumieniowe vs telewizja — co jest popularniejsze?

Z pewnością media strumieniowe rozwijają się bardzo szybko i ciągle ewoluują. Dostępność legalnych platform streamingowych w przystępnej cenie to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej ludzi. Zwłaszcza przedstawiciele młodszych pokoleń preferują rozrywkę tego typu. Media strumieniowe mają też wielką przyszłość. Wraz z rozwojem technologii i nawyków konsumentów będą one coraz atrakcyjniejsze.

Wciąż jednak bardzo daleko do tego, by móc ogłaszać zmierzch tradycyjnej telewizji. Statystyki pokazują, że obecnie większość ludzi media strumieniowe uważa raczej za uzupełnienie aniżeli alternatywę dla telewizji (choć z roku na roku przybywa użytkowników, którzy preferują media strumieniowe).

Niemniej sami włodarze największych stacji telewizyjnych inwestują we własne platformy strumieniowe online, ponieważ są przekonani, że z roku na rok ich znaczenie będzie większe. Na rynku zdarzają się też zaskakujące sojusze. Przykładowo właściciele Canal+ zamiast konkurować z mediami strumieniowymi, postanowili nawiązać współpracę z Netflixem.

Z całą pewnością rozwój takich platform jak Netflix przynosi same korzyści dla fanów filmów i seriali. Nie dość, że mają oni alternatywę dla tradycyjnej telewizji, to same stacje telewizyjne pod wpływem rosnącej konkurencji muszą zapewniać coraz wyższej jakości usługi.