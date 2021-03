Miami Heat zapraszają –sektory dla zaszczepionych

fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Już od czwartku, 1 kwietnia, Miami Heat planują otworzyć dwie loże w hali AmericanAirlines Arena, w których to zasiądą wyłącznie ci kibice, którzy zostali już zaszczepieni. Kibice wejdą na halę osobnym wejściem, a na dodatek nie będą musieli przestrzegać wszystkich reguł bezpieczeństwa, które to w lożach będą mogły być poluzowane.

Nie trzeba będzie na przykład zachowywać dystansu społecznego (możliwe będzie zajmowanie co drugiego siedzenia), choć nadal wymagane będą maseczki. Taki zabieg ma więc nie tylko zachęcić kibiców Heat do szczepień, ale też pozwolić większej liczbie fanów oglądać domowe mecze Miami, co może być dodatkową motywacją dla samych zawodników.

Heat wystartują z tym planem jako pierwszy klub w amerykańskim sporcie, lecz wraz z rozwojem amerykańskiego programu szczepień niemal pewne jest, że niedługo w ich ślady pójdą także inne zespoły – nie tylko z NBA. Sama liga już w zeszłym tygodniu porozumiała się ze swoimi klubami w tej sprawie i wystosowała specjalne wytyczne, których trzeba będzie przestrzegać.

Drużyna z Miami od stycznia gra już z garstką fanów w hali, a trener Erik Spoelstra jest zadowolony, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. „Pamiętam tych kilka meczów na początku sezonu, gdy w hali nie było dosłownie nikogo – to było wręcz coś potwornego” – stwierdził szkoleniowiec Heat. Tymczasem niektóre kluby nadal muszą sobie radzić bez dopingu swoich fanów.

Heat jednak od początku mieli głowę pełną pomysłów w tym zakresie – w pewnym momencie korzystali nawet z psów, by wykrywać koronawirusa już na hali. Na dodatek część zawodników oraz sztabu Miami otrzymała już pierwszy zastrzyk ze szczepionką. Dołączyli do Pelicans, Blazers oraz Hawks – te trzy zespoły jako pierwsze w NBA rozpoczęły szczepienia.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>