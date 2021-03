MKS lepszy od Śląska – żelazne nerwy Wilsona

Elijah Wolson / fot. Dorota Murska, MKS Dabrowa Górnicza

Bardzo słaba forma w ataku upiekła się Śląskowi w Warszawie, gdzie drużyna Olivera Vidina wyrwała zwycięstwo, choć zdobyła zaledwie 69 punktów w meczu. Problemy ofensywne powtórzyły się także we wtorek na własnym parkiecie (28 pkt. do przerwy…), a tym razem MKS Dąbrowa potrafił to wykorzystać.

Śląsk w czwartej kwarcie potrafił się zbliżyć na dystans 1 oczka, na ok. 4 minuty przed końcem, ale wówczas sprawy w swoje ręce wziął Elijah Wilson, który trafił dwa bardzo ciężkie rzuty, przywracając gościom bezpieczniejszą przewagę. W meczu zdobył 17 punktów, miał 5/8 z dystansu.

W końcówce Śląsk zanotował serię strat i rzutów ze złych pozycji, przegrywając ostatecznie różnicą 11 punktów.

Kolejny bardzo dobry mecz zagrał też Andy Mazurczak, grający w dodatku bez zmiennika. Rozgrywający z Dąbrowy zgarnął double – double: 13 punktów i 11 asyst. Zespół trenera Magro też nie imponował skutecznością, ale różnicę zrobiła walka na tablicach. Goście zanotowali aż o 13 zbiórek więcej. Warto zauważyć cenny wkład polskich rezerwowych – wartościowe wejścia zaliczali Patryk Wieczorek i Michał Kroczak.

Śląsk miał szansę pozostać głównym kandydatem do 2. miejsca, ale bardzo sobie skomplikował sytuację.

