MKS ogrywa Spójnię – zaskakujący Andy Mazurczak

Pierwsza połowa poniedziałkowego spotkania nie przypominała spotkania o dużą stawkę, w którym zmierzyły się przecież dwie drużyny zainteresowane awansem do play off. Oba zespoły grały bardzo prostą i szybką koszykówkę, która opierała się na błyskawicznie oddawanych rzutach za 3 punkty. Chociaż aż 20 punktów w zespole gości zdobył do przerwy Nick Faust, to więcej atutów w tej części mieli gospodarze i to oni prowadzili 56:50.

Więcej walki obejrzeliśmy po zmianie stron, czasami nawet niekoniecznie stricte koszykarskiej – w 3. kwarcie Omari Gudul uderzył głową Jakuba Motylewskiego, co jednak umknęło uwadze trójce sędziowskiej. Drużyny coraz częściej pudłowały, jednak gospodarze utrzymywali kilkupunktową przewagę.

Koszykarze Alessandro Magro dowieźli ją do końcowej syreny, a kluczową rolę odegrał Andy Mazurczak. Krytykowany często wcześniej rozgrywający MKS-u trafiał z dystansu i spod kosza (19 pkt, 3×3), a także skutecznie prowadził grę swojej drużyny (9 asyst przy 1 stracie). Nie zapominał również o obronie, gdzie do 9 zbiórek dodał 5 przechwytów. Oprócz niego jeszcze 4 innych graczy zdobyło dwucyfrową zdobycz punktową i wyrównany skład gospodarzy zapewnił im 9-punktowe zwycięstwo.

Takich argumentów nie mieli w poniedziałek goście ze Stargardu. Nick Faust zanotował ostatecznie 27 punktów, lecz poza skutecznością Baylee Steele’a (16 pkt) zabrakło mu wsparcia kolegów. Dobry fragment w 3. kwarcie zanotował Jerome Dyson (10 pkt), lecz to wszystko było za mało, by Marek Łukomski cieszył się z wygranej w debiucie w roli trenera Spójni.

MKS wygrał ostatecznie 99:90 i zrównał się liczbą wygranych z pokonanym rywalem – oba zespoły mają na swoim koncie po 9 zwycięstw w sezonie. Lepszy bilans małych punktów w bezpośrednich meczach mają koszykarze ze Stargardu, ale z racji terminarza to raczej zespół z Dąbrowy ma większe szanse na awans do playoff.

