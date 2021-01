MKS z cenną wygraną – Astoria osłabła

Elijah Wilson / fot. Dorota Murska, MKS Dabrowa Górnicza

Astoria rozpoczęła mecz od forsowania gry pod kosz, gdzie Adrian Bogucki pod nieobecność MJ Rhetta miał bardzo dużą przewagę nad Milivoje Mijoviciem. Później równie często piłki trafiały do Łukasza Frąckiewicza i to właśnie dzięki takiej konsekwentnej grze bydgoszczanie prowadzili po 10 minutach 23:21.

Bardzo duże kłopoty w ataku z kolei mieli liderzy obu drużyn – Corey Sanders i Lee Moore. Amerykanie byli wyłączeni z gry przez obronę rywali i w kolejnych akcjach tylko frustrowali się po nieudanych zagraniach. Na słabą grę Moore zwłaszcza cierpiał MKS, któremu wyraźnie brakowało opcji w ataku żeby dotrzymać kroku Astorii.

W końcu jednak lider dąbrowian przełamał się i zaczął brać grę na siebie – w samą porę można powiedzieć, bo przewaga gości sięgała już 14 punktów. Po kilku akcjach Lee Moore’a straty zmalały do 9 oczek – 38:47 po dwóch kwartach.

MKS-owi zdecydowanie służył czas – z każdą minutą gospodarze grali coraz lepiej. Rozkręcali się Andy Mazurczak i Elijah Wilson, a do dobrego grania wrócił Moore i dąbrowianie zdołali wyrównać. Astoria największe kłopoty miała w ataku, gdzie ruchliwa obrona MKS-u mocno ograniczyła grę do kosza zawodników gości.

Zastój w grze ekipy prowadzonej przez Artura Gronka trwał w najlepsze – MKS bardzo dobrze wykorzystał swój moment i jeszcze w trzeciej kwarcie wyszedł na 6 punktowe prowadzenie. Bydgoszczanie wreszcie jednak dali radę zatrzymać rozpędzonych gospodarzy w obronie, a w ataku znów przydały się centymetry Boguckiego, który dominował na ofensywnej desce – punkty z ponowienia były kluczem do odrabianie strat.

Astoria przespała jednak swoją szansę – słabo grali obwodowi, którzy nie potrafili włączyć się do punktowania. Po drugiej stronie za to z jednej nogi, z narożnika za trzy trafił Moore, a kilka sekund później z tego samego miejsca poprawił Mijović. Do końca były jeszcze 4 minuty, ale trener Gronek już wtedy wziął swój ostatni czas.

Ostatnią deską ratunku miała być obrona strefowa postawiona przez gości i rzeczywiście wprowadziło to wiele zdezorientowania w szeregi MKS-u. Problemy w ataku sprawiły, że po trójce Dambrauskasa zrobiło się nerwowo, bo na tablicy było tylko 87:86.

Astoria miała szansę przynajmniej doprowadzić do dogrywki, bo Wilson trafił tylko raz z linii rzutów wolnych, ale Dambrauskas źle podał do Boguckiego i MKS mógł świętować zwycięstwo – 89:86.

