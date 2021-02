Młodzież w PLK: Pożegnania, odrodzenia, powołania

Wojciech Tomaszewski / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

1. Pożegnanie z Marcelem

Poprzednie zestawienie rozpocząłem od Marcela Ponitki, wskazując jego świetną postawę w defensywie i przewidując powołanie do kadry.

Wrzesień 2020:

Od dawna uważany za duży talent, który jednak w momencie wejścia do seniorskiej koszykówki zaczął szukać swojego miejsca między rozgrywającym a rzucającym (a nie spełnia dokładnych kryteriów żadnego z nich) – być może z tego powodu nie zagrzał na dłużej miejsca w kadrze Mike’a Taylora.

O ile zawsze miał reputację dobrego obrońcy, to teraz jest prawdziwym defensywnym potworem i zarazem koszmarem dla przeciwników. W takiej formie jego powrót do kadry powinien być tylko formalnością.

W szerokiej kadrze się znalazł – co nie jest niespodzianką, biorąc pod uwagę świetny sezon w ekipie Żana Tabaka. Nie spodziewałem się jednak, że tak szybko pójdzie w ślady starszego brata i już w trakcie bieżącego sezonu wyjedzie za granicę, przy okazji dołączając do zacnego grona zawodników, którzy wypromowali się w Zastalu pod wodzą chorwackiego trenera.

Polski koszykarz przechwycony przez klub z silnej, zagranicznej ligi, to nieczęsty obrazek i ogromne wyróżnienie dla zawodnika, który przecież najlepsze lata dla gry ma jeszcze przed sobą. Nawet jeśli małej części kibicowskiego serca trochę szkoda, że Ponitki nie zobaczymy w barwach Zastalu w play-offach walczącego z ostrowskim obwodem ustawionym przez Igora Milicica.

2. Kłopoty 18-latków

Jednym z pozytywów tego sezonu były dwa obiecujące debiuty 18-latków: Wojciecha Tomaszewskiego w Anwilu i Kacpra Gordona w Śląsku. Z różnych przyczyn trochę zwolnili – Gordon w listopadzie złapał kontuzję, która wykluczyła go z gry na prawie dwa miesiące, i rozgrywający rodem z Warszawy dopiero wraca na parkiety (na razie głównie w I-ligowych rezerwach).

Tomaszewskiego z kolei wciągnęło tornado, które przechodzi od kilku miesięcy nad Włocławkiem. Po obiecującym początku u trenera Dejana Mihevca skrzydłowy nie zyskał uznania u Marcina Woźniaka i mówiono nawet o zmianie klubu przez młodego skrzydłowego. Wydaje się jednak, że Tomaszewski odzyskuje pozycję w drużynie u Przemysława Frasunkiewicza, który zwykł mówić, że „zawodnik nie ma dostawać minut, tylko to, na co zasłużył”.

3. Dni Młodzieży we Wrocławiu

Wracając jeszcze do Śląska – ekipa trenera Vidina jest jedną z rewelacji tego sezonu i co ciekawe, jedną z jej charakterystycznych cech jest stosunkowo sporo gry dla młodych Polaków.

Gdy wspomniany w poprzednim punkcie Gordon doznał kontuzji, rezerwowym rozgrywający na stałe został Mateusz Szlachetka, który po przenosinach z Gliwic na Dolnym Śląsku włączył drugi bieg. Rola Jana Wójcika nieco spadła, gdy do rotacji meczowej dołączył Aleksander Dziewa – ale to akurat nic dziwnego, gdyż to ten drugi puka w końcu do drzwi seniorskiej kadry (drzwi nie otworzą się jednak szerzej, dopóki Dziewa nie poprawi się w defensywie).

I nawet gdy część młodej kadry wróciła na stałe do I-ligowego zespołu, Śląsk nadal dostarcza takie kwiatki, jak Szymon Tomczak – 23-letni podkoszowy, który przebił się na dłużej do ekstraklasy po tym, jak został jednym z bohaterów końcówki wygranego meczu ze Spójnią.

4. Asseco ratuje się doświadczeniem

Dużo w kontekście młodzieży mówiło się przed sezonem w Gdyni – jednak wskutek splotu niekorzystnych okoliczności północna część Trójmiasta powoli przestaje być idealną przystanią do rozwoju.

Kontuzje Krzysztofa Szubargi i Przemysława Żołnierewicza szybko zmieniły klub aspirujący do PO (który rzutem na taśmę zdołał się przecież zakwalifikować do Pucharu Polski) do jednego z kandydatów do spadku. W Gdyni z coraz większą trwogą zaczęli patrzeć w tabelę, co często oznacza zwiększenie roli doświadczonych graczy (a tych w Asseco nie brakuje). Ba, mimo początkowych założeń o graniu wyłącznie polskim składem do Gdyni sprowadzono Chorwata Karlo Vragovica. Trzeba wprawdzie przyznać, że głównie dzięki niemu gdynianie wygrali bardzo ważny mecz w Dąbrowie Górniczej, ale też trochę szkoda, że rola Michała Pluty już nieco spadła, a pojawienie się w Gdyni nowego rozgrywającego może ograniczyć minuty Mateusza Kaszowskiego. Cóż – biznes.

5. Aleksander Wiśniewski – debiutant z zaufaniem

Po pierwszym tekście zostawiłem sobie miejsce na nowe nazwiska – i z przyjemnością do listy juniorów całkiem nieźle radzących sobie na parkietach PLK można dopisać Aleksandra Wiśniewskiego (rocznik 2003) z GTK Gliwice.

Jeden z liderów reprezentacji Polski kadetów, która w 2019 roku wygrała ME dyw. B, z powodu złamanej ręki rozpoczął sezon dopiero w listopadzie, ale z tygodnia na tydzień zyskuje coraz więcej zaufania trenera Zollnera, a w styczniu gra już imponujące jak na rozgrywającego-debiutanta średnio 16 minut.

6. Pomysł przede wszystkim, czyli odrodzenie Boguckiego

Pierwszy tekst kończyłem wyrażeniem nadziei o lepszej grze Adriana Boguckiego – i życzenie się spełniło. Cóż, nie spodziewałem się wprawdzie zmiany klubu, ale przeprowadzka z Włocławka do Bydgoszczy świetnie wpłynęła na tego środkowego. Gra dłużej (śr. 11:49 -> 19:23) , oddaje więcej rzutów (śr. 2,4 -> 6,9), zbiera więcej (2,7 > 6.4).

Gdy ktoś będzie potrzebował przykładu na brak pomysłu na wykorzystanie zawodnika – Adrian Bogucki w Anwilu 2020/21 będzie jak ulał.

7. Z Ulm do kadry

Na koniec wieści spoza ligi – nie sposób nie zauważyć powołania do szerokiej kadry seniorów Jeremy’ego Sochana (2003, 203 cm) i Igora Milicica (2002, 204 cm).

Grający w rezerwach Ratiopharmu Ulm (ProB – odpowiednik polskiej II ligi) zawodnicy być może pojawią się na zgrupowaniu przed kolejną serią spotkań eliminacji do przyszłorocznego Eurobasketu, a kto wie – przy niemal pewnym awansie mogą nawet znaleźć się w kadrze meczowej – co uczyniłoby z nich jednych z młodszych debiutantów w seniorskiej reprezentacji od wielu lat.

Michał Świderski, @miswid

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>