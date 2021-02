Młodzieżowy puchar dla Śląska Wrocław

fot. Asseco Gdynia Junior

Finał – delikatnie mówiąc – nie był rewelacyjnym widowiskiem dla miłośników dobrej ofensywy. Obie drużyny miały ogromne problemy zarówno ze sforsowaniem obrony rywali, jak i pokazaniem indywidualnych umiejętności, które mogłyby zrobić w takim przypadku różnicę.

Gospodarze turnieju – dokładnie tak jak półfinałową potyczkę z WKK Wrocław – rozpoczęli od dużych problemów w ataku. Dość powiedzieć, że w pierwszej kwarcie trafili do kosza z gry jedynie dwa razy, nie mogąc poradzić sobie pod koszem z silniejszymi fizycznie wrocławianami. Nie pomogła też fatalna skuteczność z dystansu – w całym meczu ledwie 14% (4/28).

Po drugiej stronie prowadzeni przez trenera Jacka Krzykałę wrocławianie skrzętnie wykorzystywali przewagę pod koszem i już w pierwszej kwarcie odskoczyli na ok. 10 oczek. Nawet niespecjalnie potrzebowali do tego punktów Kacpra Gordona, który pierwszy raz trafił do kosza dopiero w 23. minucie, i to z linii rzutów wolnych.

Z drugiej strony brak punktów lidera wrocławian spowodował jednak, że Śląsk nie zdołał zdecydowanie powiększyć przewagi i do przerwy prowadził 26:18.

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia Śląska (7:0). Gordon, mając problemy ze skutecznością z półdystansu i dystansu, skupił się na wymuszaniu fauli i punktowaniu z linii rzutów wolnych oraz asystowaniu kolegom. Ta taktyka ostatecznie przyniosła Śląskowi sukces, który tym razem bezwzględnie wykorzystał niemoc gdynian w ataku i po trzech kwartach prowadził 51:33.

Gdyby ktoś liczył na pogoń drużyny Asseco w IV kwarcie – pierwsze pięć minut ostatniej części gry zakończyło się wynikiem 2:2 i… można było rozstawiać stoliki z medalami. Ostatecznie Śląsk pokonał Asseco Arkę 64:47 i zdobył Młodzieżowy Puchar Polski. Najlepszym strzelcem wygranych, mimo słabego początku, i tak został Gordon (12 pkt + 7 asyst). Dla Asseco Arki najwięcej punktów rzucił Olaf Perzanowski (15 pkt + 3 bloki).

Przed meczem finałowym kibice mogli obejrzeć zaciętą walkę o 3. miejsce, w której Trefl Sopot ostatecznie pokonał WKK Wrocław 87:81, mimo że jeszcze w III kwarcie przegrywał 62:69.

Ozdobą meczu był pojedynek strzelecki Huberta Łałaka (Trefl, ‘03, 175 cm) z Maksymilianem Wilczkiem (WKK, ‘04, 197 cm) – obaj już przed ostatnią częścią gry osiągnęli 30 punktów. Ostatecznie Łałak, który ma już za sobą debiut w PLK, zdobył ich aż 38 (dodał 7 zbiórek i 5 asyst), zaś młodszy brat Dominika Wilczka z Kinga Szczecin – 30 (+6 zbiórek i 4 asysty).

Młodzieżowy Puchar Polski

1. Exact Systems Ślask Wrocław

2. Asseco Arka Gdynia

3. Trefl Sopot

4. WKK Wrocław

* Wszystkie 4 drużyny + GTK Gliwice, PGE Spójnia Stargard, Szkoła Gortata Politechnika Gdańska, Enea Basket Junior Poznań zagrają w dniach 10-14.03 w turnieju finałowym MP U19

MVP – Kamil Białachowski (Exact Systems Ślask Wrocław)

Pierwsza piątka:

Kamil Białachowski (Exact Systems Ślask Wrocław)

Anton Azimka (Exact Systems Ślask Wrocław)

Maksymilian Wilczek (WKK Wrocław)

Hubert Łałak (Trefl Sopot)

Olaf Perzanowski (Asseco Arka Gdynia)

Najmłodszy zawodnik turnieju – Miłosz Toczek (Trefl Sopot)

Michał Świderski, Gdynia

