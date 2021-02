Na ratunek – Isaiah Williams w Polpharmie (WIDEO)

Isaiah Williams / fot. wikimedia commons

Sprowadzenie Williamsa i wyjazd Olisemeki to druga część zmian, które w ostatnich dniach zaszły w zespole ze Starogardu Gdańskiego. We wtorek z ekipą pożegnał się dotychczasowy rozgrywający James Washington, który przeszedł do Anwilu Włocławek, a ogłoszono również powrót do zespołu po kilkuletniej przerwie 36-letniego Kevina Johnsona (36 lat, 201 cm), który ma wzmocnić strefę podkoszową.

25-letni Isaiah Williams (188 cm) po raz trzeci w karierze pojawia się w Europie. Po ukończeniu w 2018 roku gry na uniwersytecie Georgia State (7,4 pkt, 39% za 3) najpierw występował w Bułgarii (Tundja Yambol – 23 mecze, 15,1 pkt), a ostatni sezon spędził na Ukrainie (Chimik Jużny – 25 meczów, 14,8 pkt).

Amerykanin sprawia wrażenie gracza, który jest bardziej nastawiony na zdobywanie punktów niż Washington, chociaż i tak w Europie wskaźniki asyst ma wyraźnie lepsze niż w NCAA.

Zamiana Washingtona na Williamsa i Olisemeki na Johnsona ma wzmocnić skład Polpharmy na ostatnie 5 kolejek sezonu. Zespół ze Starogardu Gdańskiego (bilans 5-20) przystępuje do nich ze spadkowej, 16. pozycji w tabeli i aby się utrzymać w lidze, potrzebuje wygrać o 2 spotkania więcej od HydroTrucka Radom (7-18).

MW

